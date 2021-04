Infektionen in Biblis und Bürstadt

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Der Kreis Bergstraße hat am Freitagabend 60 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Davon sind drei Fälle in Bürstadt aufgetreten. Dort sind aktuell jetzt 86 Personen mit dem Virus infiziert. In Biblis sind zwei Neuinfektionen gemeldet worden. Dort sind aktuell 44 Personen infiziert. In Groß-Rohrheim gab es keinen neuen Fall. Dort beläuft sich die Zahl der aktuell Infizierten auf sieben. Die Inzidenz im Kreis, also der kumulierte Sieben-Tage-Wert, gerechnet auf 100 000 Einwohner, liegt bei 161,2, nachdem sie sich in den drei Tagen zuvor bei 148,3 eingependelt hatte. Die Zahl der Erstimpfungen im Kreis liegt inzwischen bei 43 982. Die zweite Impfung haben mittlerweile 18 457 Menschen erhalten. kur

