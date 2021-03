Bürstadt. Die Sperrung der Industriestraße in Höhe der Gärtnerei März sorgt für jede Menge Verkehr in den umliegenden Straßen. Dort laufen derzeit Tiefbauarbeiten durch Energieried. Diese sind nötig, weil es an der Stelle zu einem Wasserrohrbruch kam. Nach Angaben der Stadtverwaltung bleibt die Sperrung bis voraussichtlich Freitag, 12. März, bestehen. Die Umleitungsstrecke erfolgt über die B 44 Abfahrt Bürstadt-Nord und die Lilienthalstraße in beiden Richtungen – und für den Verkehr von Norden kommend über die Bahnhofsallee, Damm- und Nibelungenstraße. cos