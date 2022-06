Ina Lux will Frauen zum Sport animieren

Bürstadt. Bürstadt. Sport hat eine universelle Sprache. Menschen mit und ohne Migrationshintergrund durch ein gemeinsames sportliches Hobby zu verbinden und interkulturelle Brücken zu schlagen, dafür setzen sich die drei Sportcoaches der Stadt Bürstadt ein. Neu zertifiziert wurde hierbei als erster weiblicher Sportcoach Ina Lux.

„Ein Wunsch ist in Erfüllung gegangen“, beschreibt es Bürgermeisterin Bärbel Schader. Als das altbewährte Tandem - bestehend aus Rainer Uhrig, Jugendleiter des JFV Bürstadt, und Fares Abou Raed, ausgebildeter Integrationslotse der Stadt Bürstadt - seine erneuten Zertifikate als Sportcoaches erhielt, wurde gleich ein Aufruf gestartet: Bürstadt wünscht sich ergänzend einen weiblichen Sportcoach. Es kam: Ina Lux. Sie ist auch als Übungsleiterin beim TV aktiv.

Lux absolvierte ebenfalls die Qualifikation zum Sportcoach, einem Angebot aus dem Förderprogramm „Sport integriert Hessen“ der Hessischen Landesregierung. „Ein ganz wichtiger Schritt“, stimmte Rainer Uhrig zu. Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ina Lux.

Denn die Erfahrung habe gezeigt: Es sind vorwiegend Männer mit Migrationshintergrund, die sich für Sport in Vereinen interessieren. Frauen blieben oft fern - obwohl die beiden Coaches das Angebot auch in „Frauenrunden“ vorgestellt haben. Hier gebe es beim Verständnis bezüglich „Frauen und Sport“ große kulturelle Unterschiede, vermuten die beiden.

Erste Kontakte bereits geknüpft

Nun hoffen alle, dass mit einem weiblichen Sportcoach vermehrt Frauen mit Migrationshintergrund angesprochen werden können. Erste Kontakte konnte Lux schon knüpfen und Frauen sowie Kinder mit Vereinen vernetzen. „Sport ist nonverbal. Gerade Kinder haben hier wenig Berührungsängste und einfach miteinander bewegten Spaß“, beschreibt es Lux.

„Wir sehen oft, wie Kinder beim Sport aufblühen und dadurch neue Freunde finden und sich schneller integrieren“, berichtet Fares Abou Raed. Und Rainer Uhrig meint, dies seien „wunderbare Erfolgserlebnisse für die vermittelnde Arbeit der Sportcoaches“.

„Neben Bewegung geht es auch darum, dass Sport Brücken zwischen den Menschen baut, dass Sport eine starke integrative Kraft besitzt, von der alle nur profitieren können“, bringt es Oliver Haberer vom Quartiersbüro auf den Punkt. Der Sportcoach soll hierbei die Schnittstelle zwischen den Menschen mit Migrationshintergrund und den Vereinen sein, er nimmt die Interessierten „an die Hand“ und bringt sie mit Sportangeboten zusammen.

Die Sportcoaches setzen hierbei auf eine starke Vernetzung. So werde es auch interkulturelle Sportangebote in Unterstützung mit den Sportcoaches, dem Interkulturellen Büro, dem Quartiersbüro, dem Jugendförderverein, dem Jugendhaus sowie übergeordneten Sportverbänden geben. Etwa interkulturelle Fußballturniere unter dem Motto „Fair Play und Toleranz“ und die Ferienspiele in Bürstadt, die in diesem Jahr unter dem Motto „Spaß an der Vielfalt“ stehen.

Ein Budget von 11 000 Euro

Bürstadt steht zudem ein Budget für Aktionen von 11 000 Euro zur Verfügung, als Zuschuss vom Hessischen Ministerium des Inneren und Sport. „Bürstadt ist eine dynamische Stadt mit einer lebendigen Vielfalt. Die Angebote der Vereine, Schulen sowie die Sportangebote im öffentlichen Bereich, wie demnächst auf dem Bildungs- und Sportcampus, verbinden das große Credo einer gesunden Stadtentwicklung miteinander“, sagt Schader. red