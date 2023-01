In den Saal geht’s nur mit vorheriger Anmeldung

Ein Mammutwochenende hat der Bürstädter Heimat- und Carnevalverein (HCV) vor sich: Am Freitag und Samstag werden Prunksitzungen gefeiert, am Sonntagmittag steht die Preisverleihung mit Hessens Ministerpräsident a. D. Volker Bouffier an. „Wir werden Samstagnacht, wenn der Saal leer ist, alles umbauen“, erzählt HCV-Vorsitzender Frank Reichmann. Der Saal im Bürgerhaus werde quasi einmal auf links gedreht. Denn Tische und Stühle für 350 Besucher müssen raus, weil das Ordensfest eine Veranstaltung im Stehen ist. Das Büfettzelt muss dann aufgebaut werden, genauso der Empfang im Foyer sowie der Ausschank im Saal. Zudem werde einiges umdekoriert, so wird auf der Bühne etwa der große Courage-Orden zu sehen sein. Davor wird ein Tisch aufgebaut, an dem sich Bouffier ins Goldene Buch der Stadt eintragen kann. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt den Verantwortlichen also nicht, bis Bouffier vor Ort begrüßt wird. Um 14.11 Uhr beginnt das Fest offiziell, Einlass ist ab 13 Uhr. Mehr Anmeldungen als sonst liegen dem HCV dank des bekannten Preisträgers vor. „Insgesamt werden um die 500 Menschen im Saal sein“, sagt Reichmann. Denn die Aktiven werden zahlreich vertreten sein und sich selbst um die Verpflegung ihrer Gäste kümmern. Ein Sicherheitsdienst ist ebenfalls beauftragt, aber nicht extra wegen des Politikers, sondern nun schon zum dritten Mal. „Bei Bülent Ceylan hatten wir mit einer großen Menschenmenge gerechnet und das eingeführt und seither beibehalten“, erklärt der Vorsitzende. In den Saal kommen nur geladene Gäste, das macht die Vorkehrungen für die Sicherheit etwas einfacher für den Verein als Veranstalter. „Wir rechnen mit einem tollen Wochenende, das schön und anstrengend im positiven Sinne wird.“ cos

