Bürstadt. Grünes zu pflanzen ist nicht nur gut für die Umwelt und den Klimaschutz, Bäume werden auch gerne als Symbole für besondere Anlässe wie Geburten, Hochzeiten, Geburtstagen oder auch zur Erinnerung an Verstorbene gestiftet. Das Interesse an Baumspenden in der Bürstädter Glücksbaumallee war beachtlich, so dass dort mittlerweile 100 Bäume gepflanzt wurden, teilt die Stadtverwaltung mit. Es bestehe immer noch Nachfrage, allerdings sei auf diesem Areal mittlerweile kein Platz mehr.

Speierlinge und Holzäpfel

AdUnit urban-intext1

Deshalb hat die Stadtverwaltung in der kürzlich fertiggestellten Chaussee-Allee in Bobstadt 17 weitere Bäume gepflanzt, die mit einer Spende einem bestimmten Anlass gewidmet werden können. Neben zwei Edelkastanien wurden sieben Holzäpfel, vier Blumeneschen und vier Speierlinge gepflanzt. Fragen beantwortet Rathaus-Mitarbeiterin Vanessa Holz. red