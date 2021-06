In Biotopen wird gemäht

Bürstadt. Nachdem das Wetter im Mai lange eher kühl und feucht war, führen die tropischen Temperaturen der vergangenen Tage nun vielerorts zu einer wahren „Grünexplosion“. Im Biotop Flur 21 und auch in Teilen der Glücksbaumallee, wo durch das Mulchen der vergangenen Jahre, also das stete Belassen des Schnittgutes auf der Fläche, sehr viele Nährstoffe im Boden sind, haben die Brennnesseln sich stark ausgebreitet und wuchern alles zu. Dies schreibt die Bürstädter Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Um dem Ziel einer möglichst großen Artenvielfalt in den Grünflächen näher zu kommen, müssten diese nun gemäht und vor allem auch abgeräumt werden. Dies erfolge zunächst entlang der Wege, dann gehen die Mäharbeiten auch auf den weiteren Brennnesselflächen weiter, kündigt die Stadt an.

Im Anschluss daran werden die Wiesenflächen gemäht. Dies erfolgt je nach Entwicklung von Blüten und Samen in zeitlich versetzten Abschnitten. Bis Mitte Juli sollte die Sommermahd hier weitgehend abgeschlossen sein, erläutert die Stadtverwaltung. red