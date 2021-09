Mehr als 70 Jungen und Mädchen hat die Kinderärztin Daniela Klee am Samstag geimpft. Die nächsten Termine sind bereits so gut wie ausgebucht. Und auch in den anderen Bürstädter Arztpraxen lassen sich immer noch viele Menschen die schützende Spritze gegen Covid 19 verabreichen. „Gerade steigt die Nachfrage wieder an“, berichtet Hausärztin Elfie Hoffmann.

Inzwischen kommen auch Patienten,

