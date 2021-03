Bürstadt. Nach Groß-Rohrheim und Biblis wird es am Freitag, 19. März, einen dezentralen Impftermin im Bürgerhaus in Bürstadt geben. Daran teilnehmen können Seniorinnen und Senioren ab 80 Jahren, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, und für die es nicht oder nur schwer möglich ist, nach Bensheim zum Impfzentrum zu gelangen. Dies gilt nur für Personen, die noch keine Erstimpfung in Bensheim oder Darmstadt erhalten haben.

Alle Interessierten müssen sich bis spätestens Freitag, 12. März, unter 06206/70 11 47 anmelden. Wer bereits einen späteren Termin zur Erstimpfung in Bensheim vereinbart hat, kann trotzdem den früheren Termin am 19. März in Bürstadt wahrnehmen.

Folgende Unterlagen müssen zum Impftermin mitgebracht werden: Personalausweis (auch wenn dieser abgelaufen ist) oder anderer Lichtbildausweis, Krankenkassenkarte, Impfausweis (wenn vorhanden), Anamnesebogen, Impfeinwilligung. Falls diese Dokumente den Interessenten schon vorliegen, dann sollten sie diese ausgefüllt mitbringen. Die Formulare können unter www.buerstadt.de heruntergeladen werden. Außerdem liegen sie zur Abholung an der Zentrale der Stadtverwaltung bereit. Beate Weidner-Werle von der Seniorenberatung, Telefon 06206/98 89 70, steht für Fragen zur Verfügung. red