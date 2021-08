Impfen beim Einkauf in Bürstadt

Bürstadt. Seit Anfang August tourt das Impfzentrum Bensheim mit seinem mobilen Impfteam durch die Kommunen des Kreises Bergstraße. Am Freitag, 3. September, macht es zwischen 12 und 18 Uhr auch in Bürstadt halt und bietet allen impfwilligen Personen ab 18 Jahren eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson an, bei dem eine Dosis ausreicht. Ein Termin ist nicht nötig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadtverwaltung freut sich, dass die Impfaktion direkt vor dem Supermarkt Edeka-Krebs in der Mainstraße 132 stattfinden kann. Mitzubringen sind die Versichertenkarte, der Personalausweis sowie der Impfausweis, falls vorhanden. Um das Verfahren vor Ort zu beschleunigen, können die entsprechenden Unterlagen auf der Seite des RKI oder auch unter www.buerstadt.de heruntergeladen werden. Diese müssen dann nur noch ausgefüllt mitgebracht werden. Die Formulare liegen auch an dem Tag vor der Impfstation aus. Sollten noch Fragen offen sein, gibt die Stadtverwaltung unter der Rufnummer 06206/ 70 11 47 gerne Auskunft. red