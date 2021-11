Impfbus hält in Bürstadt

Bürstadt. Das mobile Team des Kreis Bergstraße macht am Donnerstag, 25. November, in Bürstadt halt. Von 11 bis 18 Uhr wird im Bürgerhaus das Vakzin von Biontech angeboten: als Erst-, Zweit- oder Drittimpfung. Wie die Kreisverwaltung betont, kann eine Drittimpfung nur durchgeführt werden, wenn die vorangegangene Corona-Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Eine Ausnahme besteht bei einer Impfung mit Johnson & Johnson, hier wird die Boosterimpfung schon nach vier Wochen angeboten.

Der Impfstoff von Biontech ist ab 12 Jahren zugelassen, Minderjährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Mitzubringen sind Versichertenkarte, Personalausweis und Impfausweis. Die entsprechenden Unterlagen können aber bereits vorab auf der Seite des RKI oder unter www.buerstadt.de heruntergeladen werden. Bei Fragen können sich Bürgerinnen und Bürger telefonisch bei der Stadtverwaltung melden unter 06206/701-147.

In Groß-Rohrheim hält das mobile Impfteam am Freitag, 26. November, am Bürgerhallenanbau in der Jahnstraße 7. red