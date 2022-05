Biblis. Am Mittwoch, 25. Mai, findet das erste Treffen in diesem Jahr der Seniorinnen und Senioren statt. Ganz wie bei den Treffen im Mai in den Jahren vor Corona steht auch dieser Seniorennachmittag wieder im Zeichen der Erdbeere. Beginn ist um 14 Uhr im Saal des Bürgerzentrums. Natürlich gibt es auch Helgas beliebte Erdbeerbowle. Serviert wird außerdem Kaffee und Kuchen. Ferner wird das DRK über die Vorteile eines Hausnotrufes informieren.

Anmeldung erforderlich

Damit besser geplant werden kann, ist eine Anmeldung erforderlich. Es wird darum gebeten, diese ausgefüllt bis zum 20. Mai in den Briefkasten des Rathauses zu werfen oder sich telefonisch bei Helga Wetzel, Telefon 06245/35 79, oder Erika Ritter, Telefon 06245/70 62, anzumelden. Die aktuell geltenden Corona-Regeln sind zu beachten und ein Mund-Nasenschutz bis zum Tisch ist zu tragen. red

