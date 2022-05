Im Quartier Müll finden

Bürstadt. Unter dem Motto „Sauber im Quartier“ laden Ehrenamtliche der IG Saubere Umwelt Bürstadt zu einer Müllsammelaktion am Samstag, 7. Mai, in der östlichen Kernstadt ein. Treffpunkt ist auf dem Beethovenplatz um 13 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eingeladen sind nicht nur Freiwillige aus dem Stadtgebiet, sondern alle, die durch aktives Handeln mitwirken möchten. Das Besondere: Als Dankeschön fürs Mitmachen gibt’s für alle Helfer kostenfreie Snacks und Getränke, bezahlt aus dem Budget des Verfügungsfonds der sozialen gesunden Stadt Bürstadt. Der gestellte Antrag umfasst nicht nur die Förderung von Greifzangen oder das Bedrucken von Sicherheitswesten mit dem Logo der Gruppe, sondern auch die Förderung einer Mitmach-Müllsammelaktion.

Für eine saubere Umwelt

Gesammelt wird im Bereich Nibelungenstraße, Turnvater-Jahn-Platz, Oberschultheiß-Schremser-Straße in Schwimmbadnähe und am Freizeitkickergelände. Ziel ist es, für eine saubere Umwelt und Müllvermeidung zu sensibilisieren, Menschen in Austausch zu bringen und sich durch bürgerschaftliches Engagement für Natur, Tiere und für das Gemeinwohl der eigenen Heimatstadt einzusetzen. Die IG um Mia Ötztürk ist seit zwei Jahren in Bürstadt aktiv und trifft sich einmal im Monat, meist der erste Samstag. red