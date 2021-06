Im eigenen Quartier etwas bewegen

Bürstadt. Das Quartiersbüro in Bürstadt befindet sich in der östlichen Kernstadt und ist die zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Bereich wohnen. Sie können sich mit Ideen, Wünschen, Anliegen, Hinweisen, Anregungen, Kritik und Fragen an die Mitarbeiter wenden. In dem Büro gibt es Informationen über aktuelle Entwicklungen, Maßnahmen und Pläne im Stadtgebiet. Die Bürgerinnen und Bürger sind auch eingeladen, sich selbst mit einem Projekt an der Gestaltung des Quartiers zu beteiligen. Zugleich ist das Büro auch Geschäftsstelle für den Verfügungsfonds, einem Förderbudget für Projekte in dem Gebiet.

Das Quartiersbüro ist dienstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ansprechpartner sind Quartiersmanager Oliver Haberer und Kollegin Stefanie Reis. Von 15 bis 17 Uhr gibt es Beratungsangebote zu Integration und Soziales mit der städtischen Mitarbeiterin Gerasimoula Grigoraki und Abdalla Gdoura vom Interkulturellen Büro. red