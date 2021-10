„Ich bin dankbar für die Chance“

Bürstadt. Vier große, liebevoll geschnitzte Kürbisse sorgen ab sofort im Bürstädter Altenheim St. Elisabeth für Halloween-Stimmung. Ausgehöhlt und gestaltet hatten die knallorgangenen Riesenfrüchte Kinder und Jugendliche im städtischen Jugendhaus. Bei der Übergabe war auch Janik Schievelbein dabei, der sein Freiwilliges Soziales Jahr seit Anfang Oktober im Jugendhaus absolviert.

Der 23-Jährige stammt aus Biblis und hat sich für diesen Einsatzort entschieden, da er gerne Psychologie studieren möchte und sich zurzeit in einem Wartesemester befinde. „Weshalb ich nach weiteren Möglichkeiten suchte, meine Zeit sinnvoll zu nutzen und meine fachlichen und persönlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln“, erzählte er. Umso mehr freut er sich, dass er im Jugendhaus und beim DRK Odenwaldkreis als Träger anfangen konnte. Sein Berufsziel: Er möchte später mal Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche werden. Er hat hierfür bereits einen zehnmonatigen Bundesfreiwilligendienst in einem Kindergarten absolviert und schnuppert nun in die Kinder- und Jugendarbeit im Jugendhaus hinein. „Mir war es wichtig, dort den Alltag der Kinder kennenzulernen und meinen Umgang mit ihnen zu schulen. Damit ich sie besser verstehen und ihnen später effektiver zur Seite stehen kann“, so Schievelbein.

Seine ersten Wochen im Jugendhaus habe er schon sehr genossen. Sowohl die Kollegen und Kolleginnen, als auch die Kinder und Jugendlichen hätten ihm impulsgebende Wochen und einen Einblick in die dort herrschende schöne Gemeinschaft gegeben. „Das Jugendhaus in Bürstadt ist meiner Meinung nach ein wundervoller Ort für Kinder und Jugendliche, ein Ort, an dem man sein kann, wer man möchte und so auch akzeptiert wird. Ein Ort an dem man immer ein offenes Ohr findet und den einen oder anderen schlechten Tag mit Lachen, guter Gesellschaft und Freunden ausklingen lassen kann“, berichtete er begeistert und ergänzte: „Ich bin sehr dankbar für die Chance, die mir hier geboten wird und freue mich sehr auf die kommende Zeit.“

Bei der Übergabe der Kürbisse blickte er ebenfalls in etliche lachende Gesichter. „Für uns ist es schön zu wissen, dass man an unsere Bewohner und Bewohnerinnen denkt und ihnen mit verschiedenen Aktionen Freude bereitet“, zeigten sich Benedict Pretnar, Heimleiter des Seniorenheims St. Elisabeth Bürstadt, sowie Sonja Schmitt, Hauswirtschaftsleiterin, begeistert. „Seit Eröffnung des Jugendhauses 2019 denken die jungen Leute regelmäßig an die Bewohner und Bewohnerinnen von St. Elisabeth und werden für diese kreativ tätig“, erklärte Stefanie Reis von der Sozialagentur Fortuna, welche das Jugendhaus im Auftrag der Stadt betreut.

Das Jugendhaus hatte am vergangenen Freitag zu einer Halloween-Kürbis-Aktion eingeladen, über zwanzig Kürbisse konnte gestaltet werden, vier davon zogen jetzt nach St. Elisabeth um. „Mit solchen Mitmachaktionen möchte das Jugendhaus die Generationen verbinden“, betonte Reis. Sonja Schmitt erinnerte daran, dass vor Corona, für den Advent 2020, eine gemeinsame Aktion mit Kindern, Jugendlichen und Bewohner und Bewohnerinnen geplant gewesen sei. Leider konnte dies bisher nicht verwirklicht werden. „Wir hoffen, dass wir im Frühjahr 2022 eine Gemeinschaftsaktion durchführen können“, meinte Pretnar. red