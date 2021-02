Bürstadt. Die Hundewiese in Bürstadt wird gerade eingezäunt, Anfang der Woche wollen die Arbeiter damit fertig sein. Bis in zwei Wochen sollen Vierbeiner auf den 5000 Quadratmetern toben können, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Darauf warten etliche Hundebesitzer schon lange: Bereits vor sechs Jahren hat eine Gruppe um Stephanie Rapp, die als Hundetrainerin arbeitet, den Wunsch geäußert, die Tiere laufen und miteinander spielen lassen zu können, geschützt von einem Zaun.

„Ich bin überzeugt, dass das gut angenommen wird“, sagt Rapp. Nicht zuletzt weil die Hunde im Feld nun wieder an der Leine bleiben müssen – zum Schutz der Wildtiere und ihrer Jungen in der Brut- und Setzzeit. „Wir erarbeiten gerade eine Art Knigge, in der wir die Regeln festlegen“, sagt Stephanie Rapp. Dafür soll ein Schild angefertigt und dort aufgestellt werden. Den Wortlaut stimmt sie gerade noch mit ihren Mitstreitern Diana Bailly, Michael Schickling und Anna Horn ab. Die vier haben viel Zeit investiert, um das Projekt gemeinsam mit der Stadt zu planen.

Schickling etwa hat sich extra auf ähnlichen Flächen in Ketsch sowie Lampertheim umgesehen und mit Hundehaltern dort über ihre Erfahrungen gesprochen. Dabei sei etwa herausgekommen, dass der Zaun in Bürstadt 1,60 Meter hoch sein müsse. In den anderen Orten sei dieser niedriger, so Rapp. „Aber die Höhe ist hier wegen der Nähe zur Bahnlinie ganz wichtig.“ Die vorbeifahrenden Züge könnten Tiere erschrecken – vor allem jene, die aus dem Ausland stammen und schlechte Erfahrungen gemacht haben.

Ganz wichtig war Rapp, dass die Wiese zwei voneinander getrennte Bereiche bietet. So können die Besitzer entscheiden, ob sie in den Teil gehen, der für ruhigere Tiere und zum Üben gedacht ist oder auf die eigentliche Wiese zum Toben, auf der die lebhafteren Tiere genügend Auslauf haben. „Alle sollen es nutzen können. Auch die, die keinen direkten Kontakt möchten“, sagt Stephanie Rapp. Durch ein Tor können sie aber zwischen beiden Teilen wechseln. Bislang seien Hundebesitzer oft auf das Freizeitkickergelände oder ins Feld ausgewichen. Dass sie ihren Liebling nun in einem abgesicherten Bereich frei laufen lassen können, „ohne dass sich andere belästigt fühlen“, freut Rapp.

Irritiert ist die Hundetrainerin allerdings, dass die Stadt nun auf die Gewöhnungszone verzichtet. Ursprünglich sah die Planung eine Schleuse vor, in der die ankommenden Vierbeiner in Ruhe Kontakt aufnehmen konnten – eingezäunt, so dass keiner entwischen kann. Doch von Seiten der Stadt heißt es nun, auf diese Zone „mit einer zusätzlichen Außentür wird verzichtet. Die Hunde laufen direkt in eine der beiden getrennten Abteilungen.“

Dass das Projekt Hundewiese so lange gedauert hat, erklärt Stephanie Rapp mit der schwierigen Suche nach einem geeigneten Standort. So habe die ausgewählte Fläche auch Nachteile: wegen der vorbeifahrenden Züge in direkter Nähe und der Lage außerhalb. „Für Personen, die nicht gut zu Fuß sind, ist es schlecht zu erreichen.“ Die Stadt erklärt die Verzögerung mit naturschutz- und wasserrechtlichen Gründen. Zudem sei die Aufstellung eines Bebauungsplanes im zweistufigen Verfahren erforderlich gewesen. Dieser trat schließlich im September als Satzung in Kraft. Danach seien die Vermessungs- und Zaunarbeiten ausgeschrieben und beauftragt worden.

Mit dem Zaun allein ist es aber nicht getan: Hecken, Bäume und Sträucher lässt die Stadt noch pflanzen sowie Tütenspender, Mülltonnen und Sitzmöglichkeiten aufstellen. Auch über einen kleinen Unterstand wird nachgedacht. Details wird Henry Riechmann, der bei der Stadt als Umweltberater für die Hundewiese zuständig ist, mit den Nutzern besprechen. Alles in allem investiert die Stadt rund 40 000 Euro in die Hundewiese.