Hüttenrocker am Start

Bürstadt. Der Fastnachtsverein Riedroder Brunnebutzer – aus dem kleinsten Stadtteil Bürstadts – startet nach zwei Jahren Zwangspause wieder voll durch. Das Männerballett „Die Fireboys“ heizt dem Publikum bei insgesamt acht Auftritten in Riedrode, Bürstadt, Lampertheim und Biblis als Cowboys und Indianer kräftig ein. Der Verein selbst ist mit zwei Mottowagen beim Umzug dabei und wird die Zuschauer mit einem neuen Wagendesign überraschen.

Auch eine eigene Fastnachtsparty findet am Samstag, 18. Februar, 20.11 Uhr statt. Dieses Jahr konnte man die Hüttenrocker als Partyband gewinnen. Schon 2020 begeisterten die Jungs aus der Pfalz das Publikum im Riedroder Bürgerhaus. Die Band besteht aus Vollblutmusikern und hat etwa 50 Gigs pro Jahr. Ihr Motto: „We are Party“. Quer durch Deutschland bis in die Nachbarländer begeistern die Hüttenrocker seit 2015 auf Fastnachtpartys, Oktoberfesten, Stadtfesten, Weinfesten, Kirmes, Après Ski oder Firmenevents – Sympathie und Feeling für das Publikum sind dabei neben einer mitreißenden Live-Performance und den passenden Songs die Weichen zum Erfolg, schwärmen die Veranstalter.

Toptitel aus den aktuellen Charts, die ultimativen Feten- und Après Ski-Hits, die besten Rock Songs sowie Klassiker aus allen Epochen gehören zum Partyprogramm. Karten gibt’s beim Bürstädter Optiker Brillenschlange und bei allen Vorstandsmitgliedern. red