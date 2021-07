Stützmauern zum Freibad hin und zwei Versickerungsmulden sind fertig: Laut Katrin Voss vom Planungsbüro Drees und Sommer kommen die Arbeiten auf dem neuen Bildungs- und Sportcampus in Bürstadt so langsam in Fahrt. Anfang September starte die nächste Baufirma – wer das ist, entscheide sich bis Ende Juli, denn die Ausschreibung laufe gerade. Mit rund 5,5 Millionen Euro rechnet sie für sämtliche

...