Hoher Besuch bei den Cheers der Redskins

Bürstadt. Am Samstag wird es in Bürstadt einen besonderen Leckerbissen für alle Fans an der Sideline geben: Cheers sind Cheers und damit basta? Weit gefehlt. Denn während die einen eher akrobatische Inhalte in ihren Programmen zeigen, präsentieren sich die anderen vordergründig mit tänzerischen Choreos.

Dass sich beide Sportarten, also Cheerleading und Cheerdance, auch wunderbar kombinieren lassen, werden die Cheerleader des TV Bürstadt beim nächsten Gameday der Redskins am kommenden Samstag unter Beweis stellen.

Und dafür haben sie sich niemanden geringeren eingeladen, als die amtierenden deutschen Vizemeisterinnen im Cheerdance. Erst 2009 gegründet sind die Blue Diamonds Eschborn Dancers mittlerweile elf Mal in Folge hessische Meister in ihrer Klasse geworden und bei den nationalen Wettbewerben immer ganz vorne dabei. Während die Cheerleader aus Bürstadt bekanntlich über alle Altersklassen vielfache hessische Meister bis hin zu Vizeeuropameistern beherbergen.

Gute Stimmung neben dem Feld

Zusammen mit den drei Teams der Redskins werden die Blue Diamonds jeweils vormittags zwischen zwei U16 Spielen und nachmittags in der Halftime der Oberligabegegnung Redskins Seniors versus Saarland Hurricanes die Fans mit einem gekoppelten Programm begeistern.

In der gemeinsamen Choreo werden Auszüge aus den erfolgreichen Meisterschaftsroutines aller vier Teams kombiniert. Und genau wie es bei einem Gameday im Football sein soll, werden die Cheers auch gemeinsam an der Sideline immer wieder für Stimmung sorgen.

Marcel Kloth, Vorsitzender der Bundessportkommission und Vorstand der Blue Diamonds sowie Redskins Chefin Anna Messina sind sich einig: „Spätestens als wir bei den vergangenen hessischen Meisterschaften gesehen haben, wie sich die Teams untereinander verstanden und auch gegenseitig unterstützt haben, war klar, dass wir dies fördern werden.“

Somit ist es also nur konsequent, dass die Redskins-Cheers ihre Freundinnen aus Eschborn zu einem Gameday nach Bürstadt eingeladen haben. Denn im Gegensatz zu den Bürstädter Cheers haben die Blue Diamonds keine Zusammengehörigkeit mit einem Footballteam, und für viele von ihnen dürfte dies der erste Auftritt an der Sideline bei einem richtigen Gameday sein. red