Hoffnungsvoll zur WM nach England

Bürstadt. In Halle an der Saale trafen sich die Schützen der Archery Assosiation Europe (AAE), um die besten Bogenschützen in Deutschland zu ermitteln. Vom Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt machte sich Harry Schweigkoffer auf den Weg dorthin. „Die Brandberge-Sporthalle ist perfekt für eine solche Meisterschaft, und die Organisation durch die AAE und deren Verantwortlichen ist sehr entspannt. Also super Voraussetzungen für ein geniales Turnier“, sagte Schweigkoffer zu seiner Teilnahme. An zwei Tagen wurden je 60 Pfeile auf 20 Yards (18,3 Meter) auf die Scheibe mit 40 Zentimeter Durchmesser abgegeben. Durchhaltevermögen ist hierbei besonders gefragt. Schweigkoffer hatte kein schlechtes Ergebnis, doch Kay Rath vom TSV Kroog war besser. Mit zwölf Ringen Rückstand ging der erste Durchgang zu Ende. Der nächste Tag lief etwas besser, doch weitere acht Ringe Rückstand kamen hinzu. Somit wurde der Bürstädter Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft.

Als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft, die in der Fastnachtswoche in Gillingham (England) stattfindet, wurde eine Flintrunde geschossen. Dabei werden in der Halle sechs unterschiedliche Entfernungen geschossen: sechs, neun und zwölf Meter auf eine 20-cm-Scheibe sowie 18, 23 und 27,5 Meter auf eine 35-cm-Scheibe. „Längst nicht so langweilig, wie immer nur die 18 Meter“, sagte Schweigkoffer mit einem Augenzwinkern. Mit persönlicher Bestleistung wurde er in seiner Klasse Erster. „Ich hoffe, dass ich diese Leistung auch in England abrufen kann.“, kommentierte der Bürstädter sein Ergebnis. red

Harry Schweigkoffer (Mitte) freut sich über Silber. © Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt