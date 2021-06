Hitzige Diskussion um Radwege

Bürstadt. Wo kann man mit dem Rad sicher in Bürstadt fahren? Mit dieser und anderen Fragen rund um das Zweirad befasste sich der Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität drei Stunden lang. Kevin Winkler von der städtischen Straßenverkehrsbehörde stellte den Bürstädter Teil des Fahrradkonzeptes des Kreises vor. Der umfasst 14 Punkte.

AdUnit urban-intext1

„Der Kreis betrachtet vor allem die überörtlichen Verbindungen zwischen den Städten. Wir haben die Möglichkeit, Ideen und Kritik zu äußern“, schickte Bürgermeisterin Bärbel Schader den Ausführungen ihres Mitarbeiters voraus. Im Haushalt stehen 50 000 Euro für den Bereich Fahrradausbau bereit.

Heftig diskutiert wurde über den Radweg von Bobstadt kommend über den Kreisel am Ortseingang bei den Geschäften. Der Radweg führt auf der linken Seite der Fahrbahn entlang. Für Radler ist die Wegeführung nicht gut ersichtlich.

„Ich nehme diesen Weg sehr oft, fahre linksseitig vor bis zur Bäckerei und wechsle über den Fahrbahnteiler auf die rechte Seite“, erklärt Ursula Cornelius (CDU). Erschwerend komme hinzu, dass sich Fußgänger und Radfahrer den Weg am Kreisel teilen müssen. Das sei nicht die einzige Stelle auf der Mainstraße, die unübersichtlich für den Radverkehr ist. Hinter dem Bahnübergang in Richtung Altes Rathaus sei noch nicht mal mehr ein Radweg eingezeichnet. Durch die parkenden Autos, den Baumbewuchs und die Bushaltestellen in der Mainstraße werde es auf zwei Rädern nicht einfacher. „Es ist immerhin eine Hauptstraße und da können sich auch mal zwei Lkw im Gegenverkehr begegnen“, merkte Winkler an.

AdUnit urban-intext2

Tempo 30 für Autos?

Gerhard Weitz (CDU) machte den Vorschlag, das Tempo in der Innenstadt auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren. „Dann haben die Autofahrer mehr Aufmerksamkeit für die Radfahrer, auch für E-Bikes. Warum denken wir nicht um?“, war sein Ansatz. SPD-Fraktionsvorsitzender Lothar Ohl stimmte dem im Ansatz zu: „Wir können kein gutes Radkonzept machen, ohne den Pkw-Verkehr anzuschauen.“

Weiterer Punkt war die Oberschultheiß-Schremser-Straße, die in dem Konzept als mögliche Fahrradstraße ausgewiesen ist. Dazu hatte Chantal Stockmann, Fraktionsvorsitzende der FDP, eine gute Idee. Sie schlug vor, eine Seite der beiden Fahrspuren, die durch eine Baumreihe getrennt sind, als Fahrradstraße zu nutzen. Die zweite Seite könnte dann für die Pkw zur Verfügung stehen. So müsse der Autoverkehr nicht komplett verbannt werden, denn die Straße ist eine wichtige Verbindung parallel zur Nibelungenstraße. Sie führt auch Richtung Waldschwimmbad und zum Bildungs- und Sportcampus.

AdUnit urban-intext3

Dieser Gedanke kam bei Philipp Ofenloch (SPD) und Desiree Held (CDU) gut an. Fraktionsvorsitzender Uwe Koch von den Grünen wollte noch das L vom Bahnhof aus bis in die Schremserstraße auf Höhe der Schillerschule und die Wolfstraße auf Höhe der Erich-Kästner-Schule eingebunden wissen. Die Busse müssen die Schulen ebenfalls anfahren, ergänzte Winkler.

AdUnit urban-intext4

Weiter diskutiert wurde über die Nibelungenstraße, in die der Hessische Radfernweg R 9 von Riedrode kommend eingebunden ist. Der führt durch den Ort und am Ende Richtung Worms wieder heraus.

Der Ausbau der Radwege in der Nibelungenstraße ist bereits finanziell abdeckt. Wie aber der Radweg über die alte B 47 geführt werden soll, besonders wenn der vierspurige Ausbau der neuen B 47 kommt, ist noch nicht ganz klar. Die alte Bundesstraße könnte dann zur Fahrradstraße erklärt werden. Nachts müssen sich die Radfahrer auf ihr Licht verlassen, denn die Straße ist nicht beleuchtet.

Ortsbeirat gefragt

Es gab etliche Themen, wie im Ortsteil Bobstadt die Radwege zu gestalten sind – besonders, wenn von Hofheim kommend die Radler nach Bürstadt wollen. Hier gibt es verschiedene Varianten, um die viel befahrene Frankensteinstraße zu umgehen. Ausschussvorsitzender Uwe Metzner kritisierte, dass dabei die L 3411 bei manchen Vorschlägen zweimal gekreuzt werden müsste. Dem pflichtete Svenja Halkenhäuser von den Freien Wählern bei.

Am Ende empfahl der Ausschuss, dass mit der Mainstraße begonnen werden soll und der Magistrat die weitere Planung dafür in die Wege leiten soll. Nur die FDP enthielt sich. Im Ortsbeirat Bobstadt soll für die Radwegeführung eine Lösung gesucht werden. Alle anderen Maßnahmen gehen in die Fraktionen und werden besprochen. 530 000 Euro teilen sich Bund, Land und Stadt, um das Radwegenetz in Bürstadt zu verbessern. Sie sollen in den nächsten zehn Jahren eingesetzt werden.