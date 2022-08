Region. Nach der Sommerpause geht es nun wieder los bei der PaHoRi, dem ambulanten Palliativ- und Hospizdienst für Lampertheim, Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim. Und so finden gleich mehrere Angebote statt. Es beginnt mir der Qualifizierung zum Hospizbegleiter. Am 10. September startet der neue Kurs, und es sind noch zwei Ausbildungsplätze frei. Gemäß dem Motto: Tue Gutes und rede darüber, begleiten die ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht nur schwerkranke und sterbende Menschen, sie sind auch Multiplikatoren dieser wertvollen Tätigkeit. Denn leider kennen auch nach fast 25 Jahren viel zu wenige Menschen die umfangreichen Möglichkeiten, welche die ambulante Hospizarbeit bietet. Die Tatsache bei Ängsten, Unsicherheiten und bei Fragen immer einen Ansprechpartner zu haben, empfinden Angehörige wie auch Patienten als ausgesprochen hilfreich und entlastend.

Auch der Angehörigen-Treff, welcher am 19. September von 15.30 bis 16.45 Uhr in den Räumen von PaHoRi stattfindet, wird in neuer Form, angeboten. Unter dem Thema „aromapflegerische Waschungen“ können pflegende Angehörige, aber auch an dem Thema Interessierte an dieser Veranstaltung teilnehmen.

„Die Trauergruppe“ trifft sich wieder am 26. September um 18 Uhr. Und auch die Kindertrauergruppe geht wieder an den Start. Ab sofort werden Anmeldungen wieder entgegengenommen. Die Kindertrauergruppe richtet sich an Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahre und findet an jedem zweiten Mittwoch von 16 bis 17.30 Uhr statt.

Trauerbegleitung kann aber auch selbstverständlich für Kinder unter oder über dieser Altersangabe angefragt werden. Zu allen Veranstaltungen bitten die Verantwortlichen um Anmeldung, entweder telefonisch unter 06206/71 02 03 oder unter info@pahori.de. red