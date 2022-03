Hilfe für die Ukraine

Bürstadt. Die Nachfrage nach Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung ist auch in Bürstadt enorm. Das teilt die Stadt Bürstadt mit. Das Lernmobil Viernheim als Bürstadts Kooperationspartner für Sprache und Bildung im Integrationsbereich und Larysa Kay-Kulakowski vom Lernmobil, selbst Ukrainerin, pflegen ein Spendenkonto unter der Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar e.V., IBAN DE81 6709 2300 0033 1706 10, als Verwendungszweck ist „Ukraine-Hilfe 2022“ anzugeben. Die Geldspenden werden für humanitäre Hilfsgüter und Mittel lebensrettender Maßnahmen verwendet.

Menschen, die eigens Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine bereitstellen möchten, können sich gesondert an die Kreisverwaltung wenden: per E-Mail an ukrainehilfe@kreis-bergstrasse.de. Hier sollten möglichst die eigenen Kontaktdaten und genauere Angaben zum Wohnraum selbst gemacht werden, darunter der Ort, Zimmergröße und Zeitraum, wie lange der Wohnraum zur Verfügung steht.

Rotary Lampertheim und die Bürgerstiftung Bürstadt haben ebenso eine Sammelaktion für die Ukraine gestartet und speziell dafür eine kleine Bedarfsliste zusammengestellt. Diese enthält Dosenwurst, Dosenbrot, Traubenzucker, Nüsse, Rettungsdecken, Streichhölzer, Kerzen, Taschentücher, Taschenlampen mit Batterien, Verbandsmaterial sowie Desinfektionsmittel – jeweils verpackt in oben und seitlich beschriftete Pakete mit den Maßen von 30 Zentimetern Länge, einer Breite von 25 bis 30 Zentimetern sowie einer Höhe von 15 Zentimetern.

„Alles Initiativen, die sich lohnen zu unterstützen“, setzt Bürgermeisterin Bärbel Schader auf die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger. red