Hilfe für Bewohner

Bürstadt. Nach dem Brand im früheren Hotel Berg in der Vincenzstraße sind die Bewohner kurzfristig für eine Nacht in der Wasserwerkhalle untergekommen (wir berichteten). Am Morgen habe dann das städtische Ordnungsamt die Betreuung der obdachlos gewordenen Personen vom Katastrophenschutz übernommen, informierte Bürgermeisterin Bärbel Schader im Haupt- und Finanzausschuss. Nach Rücksprache mit dem Vermieter seien die Zimmer noch nicht wieder bewohnbar, auch weil die Polizei derzeit die Brandursache ermittle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadt habe die Menschen, die nun obdachlos geworden seien, im eigenen Gebäude in der Nibelungenstraße, wo zuvor die Parfümerie Offeringa zu finden war, unterbringen können. „Das war ein Riesenschreck in der Nacht“, schilderte Schader ihre Eindrücke und dankte ausdrücklich den Einsatzkräften. Froh ist sie auch über die Hilfsbereitschaft: Das Interkulturelle Büro und die Bürgerstiftung würden die Personen nun unterstützen. cos

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2