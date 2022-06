Hessische Tanzformation erstmals an nationaler Spitze

Bobstadt. Im Sportzentrum Süd in Wuppertal ging für die Tänzerinnen der „neo dance company“ der TG Bobstadt und des Studios TANZbar in Biblis regelrecht ein Traum in Erfüllung. Erstmals in der Vereinsgeschichte sowie zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Tanzsportverbands steht eine hessische Formation an der nationalen Spitze. Damit setzt sich das Team gegen insgesamt 77 Jugendformationen aus ganz Deutschland der Saison 2022 durch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei extrem heißen Temperaturen wurde in diesem Jahr die Deutsche Meisterschaft in Wuppertal ausgetragen. Dass dieser Tag ein Kraftakt werden würde, war Trainerin Lisa Herrmann bereits im Vorfeld klar, die in den zurückliegenden Wochen schon im Training für die nötigen Konditionseinheiten gesorgt hatte. Dennoch war es nicht nur für die Mitgereisten Fans warm und anstrengend, sondern besonders für die Tänzerinnen eine Mammutaufgabe, unter diesen Bedingungen zum Saisonfinale Höchstleistungen abzurufen. In der ersten Runde war die Nervosität der jungen Nachwuchstänzerinnen noch etwas spürbar, denn obwohl man mit der Bestwertung Süddeutscher Meister geworden ist, zeigte sich schnell, dass sich die Konkurrenz aus dem Norden sehen lassen konnte.

Nach einer souverän getanzten Zwischenrunde stand die „neo dance company“ im Finale der sechs besten deutschen Formationen. Trainerin Lisa Herrmann sammelte das Team nochmals um sich und schwor es auf diesen alles entscheidenden letzten Durchgang ein. Jetzt lag es an den Tänzerinnen, die präzisen Anweisungen der Trainerin auch umzusetzen, konditionell durchzuhalten und alles zu geben. Mit perfekter Umsetzung, starkem Ausdruck und einer präzisen Ausführung konnten die Tänzerinnen die rundum gelungene und perfekt auf die Gruppe abgestimmte Choreographie von Trainerin Lisa Herrmann im Finale präsentieren. Aber auch die Konkurrenz hielt den heißen Temperaturen stand und zeigte tolle Darbietungen.

Unterstützung aus dem Publikum

Mehr zum Thema 1. Judo-Club Bürstadt Starke Kämpfe gegen starke Konkurrenz Mehr erfahren

Spannung zeigte sich dann kurz vor der offenen Wertung nicht nur bei den Tänzerinnen und ihrer Trainerin, sondern auch bei allen mitgereisten Fans. Als die sieben Wertungsrichterinnen aufgefordert wurden die Wertungstafeln zu zeigen, war der Jubel nicht zu überhören. Fünf der sieben Wertungsrichterinnen zeigten die Tafel mit der Wertung „1“ und somit war klar, dass die „neo dance company“ eindeutig das Turnier gewonnen hatte und sich nun als Deutscher Meister betiteln darf.

Unter stehendem Applaus des sehr fairen und fachkundigen Wuppertaler Publikums feierte die Halle den neuen Deutscher Meister, zu dessen Ehren die Deutsche Nationalhymne gespielt wurde. Silber belegte die Formation aus Dinslaken, dicht gefolgt vom Gastgeber und mehrfachen Deutschen Meister aus Wuppertal.

Verbunden mit diesem Titel darf sich die „neo dance company“ noch über weitere Erfolge freuen: Der deutsche Tanzsportverband sendet den Deutschen Meister zur Europameisterschaft nach Skopje im September und zur Weltmeisterschaft nach Ägypten Ende November.

Auch die zweite Jugendformation der TG Bobstadt/TANZbar Biblis wusste im Turnier der Deutschen Meisterschaft zu überzeugen. Bereits in ihrem ersten Jugendjahr konnte sie in Süddeutschland Platz fünf und bei der deutschen Meisterschaft Platz 10 erreichen und gehört damit zu den deutsche Top 10. red