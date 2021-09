Herren 65 holen sich die Meisterschaft

Bürstadt. Im Spiel der Tennisherren 65 in der Bezirksoberliga sicherte sich die Mannschaft des TC Bürstadt (TCB) im Heimspiel gegen RW Groß-Gerau mit 5:1 vorzeitig die Meisterschaft. Voraussichtlich wird gegen den Meister aus der zweiten Gruppe ein Spiel für den Aufstieg in die Gruppenliga ausgetragen.

Die Spielberichte

Herren 65: Nach den Einzeln lagen die Herren 65 mit 4:0 in Führung und konnten so gelassen den Doppelpaarungen entgegen sehen. Ergebnisse: Mallig 6:0, 6:2; Saam: 6:0, 6:1; Molitor 6:1, 6:2; Schwöbel 6:3, 6:3. In den Doppel spielten: Saam/Schwöbel 6:1, 6:4; Pfeifer/Zimmermann 2:6, 2:6.

Herren 60: Beim Aufsteiger TSV Kalkobes (Bad Hersfeld) in die Hessenliga und Meister der Verbandsliga hatten die Herren 60 des TCB schon die Hoffnung, ein Unentschieden zu erreichen, nachdem es nach den Einzelbegnungen 2:2 stand. Aber die beiden sehr gut eingespielten Teams des Gastgebers ließen den Bürstädtern keine Chance. Ergebnisse: Jakob 2:6, 6:2, 7:10; Saam 6:3, 6:1; Straub 1:6, 2:6; Brozio 3:6, 3:6; Doppelpaarungen: Jakob/Brozio 2:6, 3:6: Saam/Schwöbel 2:6, 3:6. In den beiden letzten Begegnungen benötigen die Bürstädter wenigstens noch ein Unentschieden, um den Klassenerhalt in der Verbandsliga zu sichern.

Herren: Bei Tabellennachbar TAS Pfungstadt erspielten sich die Herren des TCB mit dem 3:3 bereits das dritte Remis in der laufenden Saison. Bei noch vier ausstehenden Begegnungen ist es ihnen zuzutrauen, die Klasse in der BOL zu halten. Gelegenheiten dazu gibt es bald: Die Mannschaft bestreitet am Samstag ein Nachholspiel gegen MTV Urberach und am Sonntag die reguläre Partie gegen BW Bensheim. Ergebnisse: Klingler 6:1, 6:3; Benes 3:6, 4:6; Back 4:6, 5:7; Kohl J-H. 6:4, 6:2. Doppel: Klingler/Back 1:6, 3:6; Benes/Kohl 6:2, 6:3.

Damen: In der Auswärtsbegnung der BOL siegten die Damen des TCB beim TCB 2000 Darmstadt mit 4:2 und belegen punktgleich mit Pfungstadt den zweiten Tabellenplatz. Nun warten noch zwei schwere Auswärtsbegnungen gegen den Tabellendritten aus Biblis und dem Vierten aus Stockstadt. Ergebnisse: Rhein, N. 6:1, 6:2; Halkenhäuser 2:6, 4:6; Faller 5:7, 7:5, 9:11; Gebhardt 0:6, 4:6. Doppel: Klenk A./Rhein N.: 7:5, 6:3; Halkenhäuser/Faller: 5:7, 3:6.

Herren II: Auch in der fünften Begegnung konnte die zweite Herrenmannschaft keinen Sieg gegen die Spielgemeinschaft von TC Michelstadt/BR Erbach erringen und musste sich mit 2:4 geschlagen geben. Ergebnisse: Faller, L. 6:1, 6:4; Stahlheber 0:6, 0:6; Vogt 2:6, 1:6; Faller, S. 0:6, 2:6. Doppel: Faller/Vogt 6:0, 2:6, 10:5; Stahlheber/Faller, S. 0:6, 0:6.

Damen 50: Die Bürstädter Damen 50 konnten ihren guten Saisonverlauf gegen die Gegnerinnen der TG 75 Darmstadt fortsetzen und sicherten sich damit den zweiten Tabellenplatz. Ergebnisse: Friedle 6:2, 6:2; Winkler 6:3, 6:3; Truong 5:7, 1:6; Sattel 2:6, 1:6; Doppelergebnisse: Friedle/Ille 6:4, 6:3; Winkler/Truong 3:6, 6:4, 10:6.

Damen 30: Gegen die stark aufgestellte Spielgemeinschaft TK Mörfelden/BW Walldorf sahen die Bürstädterinnen kein Land und verloren deutlich mit 0:6. Ergebnisse: 3:6, 1:6; Truong 0:6, 2:6; Ress 0:6, 1:6; Kühn 6:2, 0:6, 3:10. Doppel: Jahr/Kühn 0:6, 3:6; Truong/Sattel 4:6, 0:6.

Herren 50: Eine sehr überzeugende Vorstellung gaben die H50 in der Bezirksoberliga gegen den TC Olympia Lorsch ab. Nach dem 4:2-Zwischenstand aus den Einzeln gelang den Bürstädter Mannen die Überraschung, alle drei Doppel für sich zu entscheiden und somit den 7:2-Heimsieg einzufahren. In den beiden verbleibenden Spielen warten allerdings mit dem Tabellenführer und dem Zweiten zwei harte Brocken. Ein Sieg wäre zum Klassenerhalt wünschenswert. Ergebnisse: Möbius: 1:6, 3:6; Glanzner 6:4, 6:0; Jäger, Dieter 7:5, 6:1; Ehrenfels 1:6, 7:5, 7:10; Jäger, Rolf 6:0, 7:5; Kühn, Jan 6:0, 6:4. Doppelergebnisse: Möbius/Jäger, D. 7:6, 6:1; Ehrenfels/Roth 7:6, 6:2; Jäger, R./Kühn 6:1, 6:2.

Herren 30: Wiederum lieferten die H30 eine tolle Begegnung gegen den TC Heppenheim in der Bezirksliga ab und verteitigen mit dem 5:1 ihren dritten Tabellenplatz punktgleich mit Seeheim. Beide liegen nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer aus Habitzheim. Ergebnisse: Ehrbächer 6:0, 6:1; Ress 6:0, 6:0; Mauge 6:1, 6:3; Jahr 3:6, 5:2 (Aufgabe). Doppel: Ehrbächer/Mauge 6:0, 6:0; Ress/Möbius 6:0, 6:1.

Herren 70: In ihrem letzten Spiel in der Saison mussten die Herren 70 in der Bezirksliga gegen den TC 77 Riedstadt antreten. In gewohnter Manier fegten die Bürstädter ihren Gegner recht deutlich vom Platz. Lediglich Horst Beickert verlor sein Einzel, und Klaus Pfeifer benötigte einen Champions-Tiebreak zum Einzelsieg. Bürstadt sicherte sich somit die Vizemeisterschaft. Ergebnisse: Pfeifer 6:1, 4:6, 10:5; Beickert 1:6, 0:6; Zimmermann 6:4, 6:2; Schweikert 6:1, 6:1. Doppel: Alter/Pfeifer 6:0, 6:2; Zimmermann/Schweikert 6:1, 6:1. red