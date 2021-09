Herren 60 bleiben in Verbandsliga

Bürstadt. Am vorletzten Spieltag der Saison fanden wieder einige spannende Begegnungen der Tennismannschaften des TC Bürstadt (TCB) statt.

Herren 60: TC Bürstadt – MSG TV Trebur/TV Königstädten 3:3

Am vorletzten Spieltag waren in der Verbandsliga die Spielgemeinschaft von Trebur/Königstädten zu Gast bei den Herren 60 des TCB. Durch das 3:3 Remis sicherten sich die Bürstadter den Klassenverbleib in der Verbandsliga. In dieser Neunergruppe belegen sie nun einen guten fünften Platz im Mittelfeld. Ergebnisse: Jakob 6:0, 2:6, 10:8; Saam 6:2, 3:6, 6:10; Winkler 6:1, 6:2; Keim 2:6, 1:6; Doppel: Saam/Brozio 3:6, 4:6; Winkler/Keim 6:4, 7:5.

Damen: TC Biblis II – TC Bürstadt 3:3

Beim 3:3 Remis im Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn TC Biblis bewiesen die Damen Kampfgeist, da sie nach den Einzeln mit 1:3 zurücklagen und beide Doppel für sich entscheiden konnten. Sie wahrten die Chance auf die Tabellenspitze. Ergebnisse: Rhein N. 6:4, 6:7, 7:10; Klenk S. 3:6, 0:6; Halkenhäuser 6:2, 6:3; Gebhardt 2:6, 6:3, 8:10. Doppel: Klenk A./Rhein N. 6:3, 4:6, 10:2; Halkenhäuser/Gebhardt 6:2, 6:3.

Herren: TC 89 Fischbachtal – TC Bürstadt 6:0

Nichts zu erben gab es für die Bürstädter Herren gegen den Tabellenführer, der die Bezirksoberliga beherrscht und bereits zum fünften Mal mit 6:0 aus den Begegnungen hervorging. Die trotz allem wacker kämpfenden Mannen hatten gegen die sehr stark spielenden Gäste keine Chance. Ergebnisse: Back 0:6, 1:6; Kohl 4:6, 2:6; Meyer 1:6, 3:6; Kissel 3:6, 2:6; Doppel: Back/Kohl 0:6, 2:6; Meyer/Kissel 1:6, 2:6.

Herren II: TC Bürstadt – TC Hofheim-Ried II 2:4

Was der ersten Herrenmannschaft eventuell noch bevorsteht, hat die zweite Garnitur bereits hinter sich, da sie mit 0:14-Punkten auf dem letzten Platz die Saison beendet hat. Im Heimspiel gegen Hofheim konnte wiederum nur Lukas Faller im Einzel und zusammen mit Fabian Menzel im Doppel überzeugen und zwei Punkte für Bürstadt beisteuern. Ergebnisse: Faller, L. 6:1, 6:2; Menzel 4:6, 0:6; Stahlheber 4:6, 1:6; Faller, S. 4:6, 2:6. Doppel: Faller L./Menzel 6:3, 7:5; Stahlheber/Faller S. 1:6, 1:6. red