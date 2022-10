Herausfordernder Aufstieg

Biblis. Nach zweijähriger, pandemiebedingter Unterbrechung war Oberstdorf im Allgäu Zielort für die KAB-Adventure-Tour. Vor Ort angekommen wurden die vorbestellten Trekking-Pedelecs beim Fahrradverleih abgeholt und das Gepäck dort untergestellt. Quer durch Oberstdorf ging es zu den Sprungschanzen und von dort durch das Trettachtal nach Spielmannsau.

Im dortigen Gasthaus gab es ein zünftiges Mittagessen. Bei der Rückfahrt nach Oberstdorf ging es fast nur bergab und so war das Hotel schnell erreicht. Nach Einchecken und Zimmerbezug war Abendessen in einem Gasthaus angesagt, danach saß man in der Hotel-Lobby noch gemütlich zusammen.

Die Wanderer am Gipfelkreuz auf dem Fellhorngipfel. © Kab

Der zweite Reisetag ist traditionell der Tag der großen Wanderung. Mit der Söllereckbahn war die Bergstation auf 1400 Metern schnell erreicht. Der Wanderweg zum Fellhorngipfel auf 2038 Metern über den Fellhorngrat war für alle Wanderfreunde eine Herausforderung. Schmale Wege, nasse Steine und sehr viele Stufen forderten die Gruppe auf dem Weg zum Gipfel. Immer wieder waren auf dem Grat auch Abstiege zu bewältigen, danach kam wieder der Aufstieg zur nächsten Anhöhe. Gegen 13 Uhr war das Gipfelkreuz erreicht, die anschließende Rast in der Bergstation der Fellhornbahn war eine willkommene Erholungspause.

Der Abstieg zu Talstation über einen Wanderweg mit wiederum vielen Stufen forderte erneut volle Aufmerksamkeit und so erreichte die Gruppe nach drei Stunden das Ziel. Am Ende des Tages waren knapp 19 Kilometer zurückgelegt und circa 1000 Höhenmeter Aufstieg wurden absolviert. Müde, aber stolz auf die eigene Leistung wurde am Abend noch über so manche Anekdote aus den vorherigen Wanderungen gelacht.

Am letzten Tag der KAB-Adventure-Tour war die Talstation der Fellhornbahn Ausgangspunkt der Wanderung. Über Birgsau war Einödsbach schnell erreicht. Nach kurzer Rast trat man den Weg über das Rappenalptal zurück zur Talstation an. Herrlicher Sonnenschein ließ den Rückweg zum Genusswandern werden. Unterwegs konnte man auf einer Alpe noch die Sonne genießen, Oberstdorf war dann mit dem Bus schnell erreicht. Die anschließende Rückfahrt mit dem Zug verlief fast planmäßig und so war Biblis gegen 21.30 Uhr erreicht.

Der Dank der Wandergruppe ging an Adventure-Tour-Erfinder und -Organisator Thomas Zimpfer, der dieses Mal nicht dabei sein konnte, und an Rainer Kranz, der die Wanderungen im Allgäu geplant und sicher geführt hat. Sicherlich freuen sich alle Teilnehmer, wenn es im nächsten Jahr wieder heißt: Der Berg ruft! red