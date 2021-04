Helmut Dietz will Riedrodes Ortsvorsteher werden

Riedrode. Der Ortsbeirat Riedrode trifft sich am Dienstag, 27. April, 19.30 Uhr, zur ersten Sitzung nach der Kommunalwahl im Bürgerhaus Riedrode. Auf der Tagesordnung stehen nach der Begrüßung der Ortsvorsteherin Kirstin Garb (CDU) die Wahl ihres Nachfolgers. Sie hat bereits angekündigt, nicht mehr für das Amt zu kandidieren. Die CDU hat dafür nun Helmut Dietz nominiert.

AdUnit urban-intext1

Der gebürtige Pfälzer Dietz ist Uhrmachermeister und kam 1991 der Liebe wegen nach Riedrode. Seit vielen Jahren engagiert sich der 57-Jährige bei der FSG Riedrode, für die Kerwe sowie bei der Jagdgenossenschaft und ist passives Mitglied der Feuerwehr. „Ich finde es toll, was in diesem kleinen Ort alles passiert und gemacht wird.“ Dafür will er sich nun intensiv einsetzen.

Vor fünf Jahren war er bei der Wahl im Ortsbeirat an einer Stimme gescheitert, nun freut er sich, es geschafft haben. Dietz ist politisch engagiert und möchte Verantwortung übernehmen. Die Bürger vor Ort will er über Entwicklungen aufklären können. Die Sitzungen des Ortsbeirats hat er bislang regelmäßig besucht und auch die Debatten des Bürstädter Parlaments verfolgt, um einen Einblick in die politische Arbeit zu erhalten.

In der Sitzung werden zudem die Stellvertreter des Ortsvorstehers sowie die Schriftführer bestimmt. Interessierte Bürger können vor Beginn der Sitzung Fragen stellen. cos

AdUnit urban-intext2