Helmut Dietz führt Riedrodes Ortsbeirat an

Riedrode. Helmut Dietz (CDU) heißt der neue Ortsvorsteher von Riedrode. Seine Vorgängerin Kirstin Garb (CDU) hat den Staffelstab weitergegeben. Sie war acht Jahre lang in diesem Amt. „Ich hab’ das mit Freude und Stolz ausgeführt. Jetzt muss ein neuer Besen ran“, meinte sie und bedankte sich beim Ortsbeirat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Sie bot ihrem Nachfolger an, ihn zu unterstützen, falls er das brauche. Denn sie bleibt dem Gremium erhalten. Dietz versprach, das Amt als Ortsvorsteher mit bestem Wissen und Gewissen auszuüben. „Wir haben viel vor“, kündigte er an. Als erste Amtshandlung dankte er Kirstin Garb für ihren ehrenamtlichen Einsatz und übergab ihr symbolisch für den Mirabellenbaum, der noch kommt, ein Körbchen mit dem Besten von der Mirabelle: Marmelade und Schnaps.

Der neue Ortsvorsteher in Riedrode: Helmut Dietz. © Christine Dirigo

Edith Appel-Thomas (SPD) wurde zur stellvertretenden Ortsvorsteherin gewählt. Schriftführer sind Timo Spreng und Birgit Keiber von der Verwaltung. Bürgermeisterin Bärbel Schader begrüßte alle neuen Ortsbeiratsmitglieder und dankte der bisherigen Ortsvorsteherin und Erich Standfuß, der ausscheidet, für ihre Leidenschaft, mit der sie dabei gewesen sind.

Warnung: „Uffbasse Riedroder“

In der Sitzung gab es zudem gleich mehrere Informationen: So sollen an der „Schikane“ im Gebiet „Am Bruchschlag“/Schlinkenwinkel Blumenkübel die Geschwindigkeit der Autofahrer drosseln. Doch Edith Appel-Thomas, die dort wohnt, kritisierte, dass die Kübel in die Fahrbahn ragen und so den Verkehr zwingen, auf der falschen Seite zu fahren. Das solle zeitnah noch einmal begutachtet werden, versprach Schader. Bernd Deckenbach (CDU) schlug vor, sich mit den Anwohnern im Bruchschlag zu versammeln, sobald des die Pandemie zulasse. Dem stimmte die Bürgermeisterin zu: mit Hoffnung auf den Herbst. Dann könnte vielleicht auch Hessen Mobil Pläne für die Lärmschutzwand vorstellen, denn das stehe ebenfalls noch aus. Dass das Ordnungsamt „Uffbasse Riedroder“ an die Blumenkübel gepinnt haben, lobte Bernd Deckenbach. Denn es seien doch die Ortsansässigen, die hier zu schnell fahren.

Diskussionen hatte es auch um den neuen Funkmast der Bundesnetzagentur gegeben, der inzwischen am Sportplatz – 200 Meter vom Wohnraum entfernt – aufgestellt wurde. „Der Standort ist eigens zusammen mit dem Forst bestimmt worden, damit nicht so viele Bäume gefällt werden müssen. In Betrieb ist er aber noch nicht“, sagte Bärbel Schader. Kirstin Garb ergänzte, dass bereits eine Messung beantragt und diese für den Ortsteil kostenlos sei.

Bekannt wurde im Ortsbeirat zudem, dass alle Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus nun abgeschlossen, die Fenster repariert und Teile der Bühnenverkleidung frisch gestrichen worden seien. „Wir freuen uns, wenn wir hier nach der Pandemie wieder Feste feiern können“, bekräftigte die Bürgermeisterin.

Sie lobte die Initiative „Vaddertag to go“ von der FSG Riedrode und allen Vereinen, die etwas für ihre Mitglieder und den Ortsteil tun. Ob die Kerwe im Juli stattfinden könne, sei noch offen. Zum einen wegen der Pandemie, zum anderen wegen der Baustelle in der Bahnhofstraße, die im Juli beendet werden soll.

Dieter Kreiling (CDU) merkte noch an, dass die Feierlichkeiten zu 50 Jahren Ortsgrenzvertrag dieses Jahr nicht stattfinden können. Er bat darum, das Geld in den Haushalt für 2022 zu schieben. cid