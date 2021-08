Heimvorteil genutzt: TCB sichert sich drei Titel

Bürstadt. Vom 19. bis 21. August fanden die Jugendkreismeisterschaften des Tenniskreis Bergstraße auf den Anlagen des TC Bürstadt und TC Hüttenfeld statt. „Bei uns waren Spieler der U8 und der männlichen Jugend auf der Anlage“, erklärte TC-Sportvorstand Alfons Mendel. 67 Spielerinnen und Spieler hatten gemeldet – weniger als im Vorjahr. Mendel vermutete, dass die Meisterschaft, die ursprünglich im Mai stattfinden sollte, wegen der Ferien und der anhaltenden Corona-Pandemie weniger Meldungen verzeichnet hatte.

Umso größer war seine Freude über gute und fair ausgetragene Begegnungen. Dass dabei auch noch die eigene Jugend glänzte, zauberte ihm ein Lächeln ins Gesicht.

Sowohl harte Kämpfe als auch klare Entscheidungen waren bei den Jugendkreismeisterschaften des Tenniskreis Bergstraße zu sehen. © pixabay.com

So schnappte sich Mika Jahr (TC Bürstadt) in der Klasse U8 gemischt gegen Maja Djordjevic (TC BW Heppenheim) mit druckvollem Spiel und 10:2 den Titel. Auf den Plätzen folgten Noah-Conner Oymak (TC Bobstadt) und Tobias Bernshausen (TC Viernheim).

Auch das Nachwuchstalent Nadja Rhein (TC Bürstadt) dominierte das Teilnehmerfeld in der Altersklasse U16 weiblich.

Ansprechende Spiele

Ohne Pokal gingen der Bürstädter Jonas Hilsheimer und der Bibliser Finley Ryan Klein vom Wettkampfort. Beide verloren in der ersten Runde gegen den späteren Zweitplatzierten Henri Bauer und Erstplatzierten Hannes Dürr in der Klasse U10 Jungs.

In der Altersklasse U12 lieferten sich Carl-Leopold Nissler (TC BW Heppenheim) und sein Vereinskollege Niklas Kraft ein enges Duell. Aron Hoxha (TC Bürstadt) erreichte hier das Halbfinale und holte damit einen guten dritten Platz.

Harte Kämpfe musste auch der Bibliser Genglin Michael Rüstemeier bestehen. Hatte er das Halbfinale gegen seinen Vereinskameraden Niklas Bednorz noch mit 7:5, 6:3 gewonnen, so musste er sich im Finale mit 6:7 und 2:6 dem Sieger Danilo Hrav (TC Viernheim) geschlagen geben.

Spannend machte es aber auch der an Nummer eins gesetzte Mika Back (TC Bürstadt). In der Klasse U18 musste er sowohl im Halbfinale als auch im Finale in den dritten Satz (Championstiebreak). Auf Platz zwei trug sich der Bensheimer Moritz Mayer in die Siegerlisten ein.

Der TC Bürstadt sorgte während der Wettkämpfe für Snacks, Obst und genügend Flüssigkeit. „Die Zuschauer, meist Familienangehörige, sahen durchweg gute Spiele“, zeigte sich Alfons Mendel zufrieden.