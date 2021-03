Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Die Groß-Rohrheimer wünschen sich Karsten Krug als neuen Landrat: Mit 56,5 Stimmen kann sich der Kreisbeigeordnete mit SPD-Parteibuch zumindest in seiner Heimatgemeinde einen deutlichen Vorsprung vor Amtsinhaber Christian Engelhardt sichern. Der CDU-Politiker erhält in der traditionell roten Hochburg lediglich 37,5 Prozent der Stimmen. Grünen-Bewerberin Evelyn Berg liegt abgeschlagen mit 6,0 Prozent an dritter Stelle.

Kommunalwahl im Treff 21 in Groß-Rohrheim. © Berno Nix

Dass Karsten Krug bei seinem Heimspiel ein ansehnliches Ergebnis einfährt, dürfte keine Überraschung darstellen. Bereits bei der Landratswahl vor fünf Jahren hatte Christian Engelhardt in Groß-Rohrheim keine Chance gegen den damaligen SPD-Kandidaten: Gerald Kummer erhielt 53 Prozent, Engelhardt 35,6 Prozent. Bei der Stichwahl sahnte Kummer sogar 62,5 Prozent, Engelhardt erreichte 37,6 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag diesmal mit 56,6 Prozent allerdings deutlich höher. Beim ersten Durchgang 2015 gaben 25,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, bei der Stichwahl 22,6 Prozent. Allerdings fielen damals Landrats- und Kommunalwahlen auf verschiedene Termine.

In Biblis, wo die CDU auf kommunaler Ebene stärkste Partei ist, zeigt sich allerdings ein ganz anderes Bild: 64,8 Prozent wählen den Amtsinhaber. Herausforderer Krug aus der Nachbargemeinde liegt mit 25,5 Prozent deutlich dahinter. Mit 9,7 Prozent muss sich Evelyn Berg zufrieden geben. Die Wahlbeteiligung liegt bei 53,4 Prozent. Engelhardt hat in Biblis seine Position gefestigt, vor sechs Jahren erhielt er 55,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 18,2 Prozent.

Auch in Bürstadt entscheidet sich eine deutliche Mehrheit der Wähler für Amtsinhaber Engelhardt. Allerdings fehlt bis Redaktionsschluss noch ein Briefwahlbezirk. Deshalb kann nur ein vorläufiger Trend vermeldet werden: Danach hat der CDU-Politiker 65,3 Prozent der Wählerstimmen eingesammelt. Herausforderer Karsten Krug schneidet mit 23,8 Prozent weitaus schlechter ab. Grünen-Kandidatin Evelyn Berg erhält 11 Prozent. Die Wahlbeteiligung steht erst mit Auszählung aller Stimmen endgültig fest. ps/sbo