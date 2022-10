Heilsame Arbeit mit Vierbeinern

Bürstadt. Bei strahlendem Sonnenschein hat der Palliativ- und Hospizverein PaHoRi am vergangenen Sonntag seinen Tag der offenen Tür veranstaltet. Dort konnten sich Interessierte informieren über die Möglichkeiten der Beratung und Begleitung bei schwerster Erkrankung, aber auch über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Freude motivieren

Am Nachmittag zeigte Sabine Müller von der Hundewelt SAM mit ihren Therapiehund Yeti auf dem Parkplatz des benachbarten Kindergartens Spatzennest, wie so ein Einsatz mit einem Therapiebegleithund aussehen kann. Wer dachte, es ist damit erledigt, dass man so einen Hund streicheln kann und ihm Leckerchen füttert, liegt ziemlich daneben. So erklärte Sabine Müller, dass besonders schwerkranke Menschen, die selbst auf sehr viel Hilfe angewiesen sind, besonders motiviert sind, dem Hund etwas „Gutes“ zu tun.

Hunde können Menschen helfen, sich wieder mehr zuzutrauen. © PaHoRi

Mit einem vielfältigen Equipment lässt sich Sabine Müller immer etwas Neues einfallen, damit Betroffene ihre fast vergessenen motorischen Fähigkeiten wieder aktivieren lernen. Sie erlebt bei ihrer Arbeit immer wieder, wie Menschen durch diese Aktionen wieder mehr motiviert sind und sich selbst auch mehr zutrauen.

Suche nach Leckerlis

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Jugendchor „Weltpremiere“ nach Workshop in Heddesheim Mehr erfahren

Am Ende der Vorführung konnte man die Zuschauer, die zahlreich erschienen waren, dabei ertappen, wie sie dem Hund, der sie so erwartungsvoll anschaute, bei der Leckerlisuche unterstützten. Wie sie sich bückten, um mit den Fingern in einem mit Stoffstreifen präparierten Korb gemeinsam mit dem Hund nach den versteckten Leckereien zu suchen. Es wurde dabei viel gelacht und gescherzt.

Nach der Vorführung stärkten die Besucher sich an dem leckeren, von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbstgebackenen Kuchen – bis gegen Abend dann wieder Ruhe in den Geschäftsräumen einkehrte. red