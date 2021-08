HCV weiht endlich den Anbau ein

Bürstadt. Die Corona-Pandemie verlangt auch den Narren in Bürstadt vieles ab. Für sie ist das Leben ohne Gardetanz, Büttenreden, Kalauer und Kokolores oft nur die Hälfte wert. Auch fehlen den Tanzgruppen das gemeinsame Training und die lustigen Feste.

Für eine kleine Entschädigung sorgte nun der Heimat- und Carnevalverein (HCV). Denn er lud seine Mitglieder zum „Anbau-Einweihungs-Ausflug-dahoam-Vereinsfest“ auf den Vorplatz des Vereinsheims in den Lächnern ein. Wie immer hatten tatkräftige Helfer um Vorsitzenden Frank Reichmann den Platz in ein gemütliches Freilichtbistro verwandelt. Von Sonnenschirmen geschützt, wartete die HCV-Familie gespannt auf die Einweihung des neuen Anbaus.

Der Bau war bereits 2017 beschlossen worden. Das Genehmigungsverfahren dauerte dann aber zwei Jahre, was Präsident Patrick Brenner launig mit „ratzfatz“ beschrieb. Mit viel Eigeninitiative wurde die Baugrube ausgehoben und Dach, Innenausbau, Bodenbeläge, eine neue Theke und ein Lagerraum geschaffen. Nach einem Jahr und sieben Monaten konnte Vollzug gemeldet werden.

Neben den Helfern sprach Brenner besonders Frank Reichmann seinen Dank aus. Sprichwörtlich als „Hans Dampf in allen Gassen“ hatte er sich um alle Arbeiten gekümmert, geplant und motiviert. Dass nach getaner Arbeit auch das eine oder andere Fläschchen Bier getrunken wurde, ließ Brenner nicht unerwähnt.

Damit konnte der Trainingsbereich verdoppelt werden und verfügt nun über 120 Quadratmeter. Die höhere Decke macht zukünftig auch das Üben von Hebefiguren möglich. Die zweite Heimat vieler Mitglieder soll auch als Ort der Begegnung zum Feiern, Proben und für Näh- oder Essensvorbereitungen ein sicherer Hort sein. Gemeinsam hoffen alle, dass die nächste Kampagne stattfinden kann. Denn ab Ende August wollen die Tanzgruppen wieder mit dem Training beginnen.

Ausfahrt mit Oldtimern

Nachdem Weinfest und Vereinsausflug ausfallen mussten, wollten die Verantwortlichen ein wenig Ausflugsfeeling aufkommen lassen. Die Freunde des Bulldog- und Landmaschinenclubs hatten ihre Rollen und Planwagen an die alten Oldtimer-Schätzchen gehängt. Damit brachen sie zu Gemarkungsrundfahrten auf. Am Vereinsheim warteten dann neben Kaffee und selbst gebackenen Kuchen auch Steaks und Bratwürste, die in den Pfannen brutzelten. Dazu hatten die Mitglieder Salate aus der heimischen Küche gestiftet.

Neben dem Kreisbeigeordneten Philipp-Otto Vock überbrachte auch Bürgermeisterin Bärbel Schader, die die HCV-Familie beglückwünschte, eine finanziellen Zuwendung für den Anbau mit. Nachdem der Vorstand das blau-weiße Band durchgeschnitten hatte und einem standesgemäßen dreifach donnernden Helau stand einer Besichtigung nichts mehr im Wege. Fell