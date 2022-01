Haushalt erregt weiter die Gemüter

Bürstadt. Die Kritik, dass SPD, Grüne und Freien Wähler die Verabschiedung des Haushalts in der Stadtverordnetenversammlung vor zwei Wochen verschoben haben, reißt nicht ab. Die Freien Wähler wehren sich nun gegen den Vorwurf, keine Verantwortung zu übernehmen. In ihren Augen tun sie genau das, indem sie Rückgrat beweisen und „nicht grundsätzlich dem Beschlussvorschlag der Verwaltung folgen“, sondern diesen kritisch zu hinterfragen“, teilt Fraktionschef Torsten Pfeil in einem Schreiben mit. Und auch Uwe Metzner von den Grünen möchte klarstellen, dass der Haushalt nicht abgelehnt worden sei, sondern nur „mit gewünschten Änderungen und ergänzenden Erklärungen seitens der Verwaltung“ verschoben wurde. Handeln könne die Verwaltung trotzdem, lediglich neue Projekte würden um rund einen Monat verschoben, betont Metzner.

Die offenen Fragen, die die drei Fraktionen anführen, betreffen vor allem die so genannte KGST-Analyse, in der es um die Arbeitsweise der Verwaltung geht – und auf deren Basis eine Umstrukturierung geplant ist (wir berichteten). Deren Auswirkungen sind in den Augen von Torsten Pfeil nicht klar abzuschätzen, „da uns jegliche Informationen vorenthalten werden“. Bevor die Umstrukturierung im Rathaus beginnt, sollten daher die Folgekosten konkret benannt werden, zumal fürs Personal im neuen Jahr schon 760 0000 Euro mehr als 2021 eingeplant sind. Insgesamt wird dieser Posten mit 12,2 Millionen Euro beziffert.

Schader wartet auf Fragen

Termine für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, bei dem diese Punkte geklärt werden sollen, sowie der Stadtverordnetenversammlung, die dann über die Verabschiedung des Haushalts entscheidet, sind noch nicht veröffentlicht worden. Auf Anfrage sagt Bürgermeisterin Bärbel Schader, sie habe bis heute keine Informationen darüber erhalten, wie sie die Sitzungen vorbereiten und welche Fragen sie noch beantworten solle: „Die Personalkosten sind im Haushalt einzeln beziffert, das hat nichts mit KGST zu tun.“ Der Prozess der Umstrukturierung werde jetzt erst in Gang gebracht, die Kosten seien noch gar nicht absehbar. Grundsätzlich soll es künftig im Rathaus drei Dezernenten geben, die besser bezahlt werden, „aber dafür fallen Abteilungsleiterstellen weg“, sagt Schader.

Gesprochen werden müsse in jedem Fall auch über den Beschluss, die Sach- und Dienstleistungen pauschal um 7,5 Prozent zu kürzen. Dem SPD-Antrag dazu hatten Grüne und Freie Wähler im Parlament zugestimmt. „Darunter gibt es jedoch viele Posten, die vertraglich geregelt sind und nicht pauschal gekürzt werden können“, erklärt Schader. Insofern müssten die Stadtverordneten genau hinschauen, an welchen Stellen sie konkret sparen wollen.

Dass im Moment Stillstand beim Thema Haushalt herrscht, während andere Kommunen ihren Finanzplan bereits zur Prüfung beim Kreis eingereicht haben, ärgert die Rathauschefin nach wie vor. Sie erhalte ständig Anfragen ihrer Mitarbeiter, die wissen wollten, wie sie etwa mit den geplanten Baumbestellungen für Neupflanzungen oder Fortbildungen umgehen sollen, und was die Anschaffung der neuen Urnenwand sowie Bühne für Veranstaltungen betreffe. „Sie sind ratlos. Diese Situation hatten wir halt noch nie.“