Harmonie holt Papier ab

Bürstadt. Der MGV Harmonie Bürstadt sammelt am Samstag, 12. März, wieder alte Bücher und das Altpapier in Bürstadt und Riedrode – auch in allen Neubaugebieten. Kartons können nicht mitgenommen werden. Die Bürger werden gebeten, das Papier am Samstag bis 9 Uhr gebündelt am Straßenrand abzulegen. Bis gegen 12.30 Uhr sind die Sammelfahrzeuge des Vereins unterwegs, um das Papier abzuholen.

Zur Abgabe außerhalb dieser Zeit stehen die Papiercontainer auf dem Beethovenplatz zur Verfügung. Der Verein ist regelmäßig unterwegs, um Altpapier zu sammeln und mit dem Erlös die nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie gebeutelte Vereinskasse ein wenig aufzufüllen. Deshalb freuen sich die Sänger über jeden, der die Aktion unterstützt und damit auch die Umwelt schützt. red

