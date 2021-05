Handtasche aus Auto gestohlen

Bürstadt. Ein etwa 40 Jahre alter Mann ist am Samstag auf einem Mountainbike geflüchtet, nachdem er gegen 6.35 Uhr in Bürstadt im Krieglachring ein Auto aufgebrochen hatte. Der Mann nahm eine Handtasche vom Beifahrersitz mit. Die Scheibe des VW Golf hatte er zuvor eingeschlagen. Der Dieb soll laut Beschreibung eine schlanke Gestalt sowie schwarze, mittellange, ungepflegte Haare und auffällige Warzen im Gesicht haben. Zur Tatzeit trug er eine blaue Daunenjacke und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Wer kennt den Gesuchten? Wer hat zur Tatzeit den flüchtenden Dieb gesehen? Hinweise nehmen die Ermittler des K 21/22 in Heppenheim unter 06252/706-0 entgegen. pol

