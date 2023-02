Hamidovic auf Platz eins

Bürstadt. Der 1. Judo-Club Bürstadt war mit insgesamt sieben Startern bei den diesjährigen Hessischen Meisterschaften der U 18 und der U 21 dabei. Nick Rauschmeier konnte sich in seinem ersten Turnier in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo mit einem Sieg und zwei Niederlagen jedoch nicht platzieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anton Krahn zeigte in einem starken Teilnehmerfeld in der Gewichtsklasse bis 66 Kilo eine gute Leistung und konnte sich nach zwei Siegen und zwei Niederlagen am Ende über Platz fünf freuen.

Florian Ruckteschler und Max Danner starteten beide in der Gewichtsklasse bis 50 Kilo. Ruckteschler konnte zwei Siege und zwei Niederlagen verbuchen – Danner musste sich mit einem Sieg und drei Niederlagen begnügen. Für beide Judoka reichte es am Ende für den dritten Platz in ihrer Gewichtsklasse.

In der Gewichtsklasse bis 48 Kilo startete Katharina Keltjens. Ein Sieg und eine Niederlage bedeuteten am Ende Platz zwei. Elvin Hamidovic nutzte die Möglichkeit des Doppelstarts in der U18 und U 21. Zunächst fand der Wettkampf in der U 18 statt. Hier musste er sich nach drei Siegen im Finale dem amtierenden deutschen Meister knapp geschlagen geben, konnte sich aber den zweiten Platz sichern.

Noch besser lief es am nächsten Wettkampftag in der U 21. Ebenfalls in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo konnte er sich mit zwei Siegen und einer Niederlage durchsetzen und sich den Titel Hessenmeister sichern.

Damit war es ein sehr erfolgreiches Wochenende für den 1. Judo-Club Bürstadt und Trainerin Nadine Müller. Bereits am nächsten Wochenende finden die Südwestdeutschen Meisterschaften statt, an dem die Platzierten der Hessischen Meisterschaften teilnehmen dürfen. Das Turnier ist zudem Qualifikationsturnier für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. red