Bürstadt. Wo im Neubaugebiet Sonneneck V in Bürstadt gerade tonnenweise Erde bewegt wird, entstehen bis zum Sommer Straßen: Der Sputnik- und Apolloweg schließen sich an den Saturnring und Jupiterweg an. Auch in der Andromeda- und Magellanstraße entstehen bald Häuser. Nicht nur auf der Baustelle, auch im Rathaus geht es voran: Kaufverträge für die Grundstücke werden vorbereitet, und auf dem

...