Gute Platzierungen

Bürstadt. Das 22. Rauschenbergturnier in Petersberg fand in diesem Jahr mit einer Rekordbeteiligung von circa 550 Judokas aus 60 Vereinen statt. Für den 1. Judo-Club Bürstadt gingen in der U16 Nick Rauschmayr, Dimitar Atanassov und Lena Wendel, sowie Artyom Krahn und Malte Wendel in der U11 an den Start.

Nick Rauschmayr und Dimitar Atanassov, starteten beide in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo mit insgesamt 13 Teilnehmern. Für Nick Rauschmayr ging es nach einem Sieg und einer knappen Niederlage in die Trostrunde. Nach zwei Siegen in der Trostrunde ging es für ihn im Kampf um Platz drei gegen seinen Vereinskameraden Dimitar Atanassov. Atanassov hatte zuvor zwei Siege für sich auf der Habenseite, musste sich aber im Halbfinale geschlagen geben. In einem ausgeglichenen Kampf konnte sich Atanassov durchsetzen und sich Platz drei sichern. Rauschmayr verbuchte sich den fünften Platz für sich. Lena Wendel ging in der Gewichtsklasse plus 78 Kilo auf die Matte. Da es in ihrer Gruppe keine weiteren Wettkämpferinnen gab, bedeutete dies Platz eins für Wendel.

Im Anschluss bestritt sie zwei Freundschaftskämpfe mit je einem Sieg und einer Niederlage. In der U11 werden die Kämpfe statt in festen Gewichtsklassen, in Gewichtsnahen vierer-Gruppen ausgetragen. Artyom Krahn dominierte die Gegner seiner Gewichtsgruppe und sicherte sich mit drei Siegen souverän Platz eins.

Als einer der jüngsten ging Malte Wendel auf die Judomatte. Trotz viel Einsatz und engagiertem Kampf musste er sich seinen Gegnern geschlagen geben, konnte aber viel Wettkampferfahrung sammeln und am Ende Platz drei mit nach Hause nehmen. Trainer Klemens Timm war angetan vom Auftreten seiner Judokas und den gezeigten Kämpfen. red