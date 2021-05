Gute Ideen in kleine Vasen gepackt

Bürstadt. Mit der Mitmachaktion „Wir im Quartier – Vielfalt im Glas“ warb das Quatiersbüro am Beethovenplatz dafür, sich über ein gutes Zusammenleben Gedanken zu machen. Das Büro hatte verschiedene Glasgefäße und Vasen zur Verfügung gestellt und lud dazu ein, darin eigene Ideen in Szene zu setzen. Individuell von Kindern, Erwachsenen, Gruppen und Vereinen gestaltet, erlaubten die kleinen Kunstwerke einen Blick auf die Vorzüge der Stadt und machten Wünsche und Hoffnungen deutlich. So hatte Georgina Barchfeld kleine Fotografien an einem roten Faden befestigt und diesen geschickt in die Vase platziert. So nahm sie den Betrachter mit auf ihren Bummel durch die Stadt. Mit Hund Fino unterwegs, zeigt sie so Geschäfte, idyllische Plätze und nette Restaurants. Aber auch das Waldschwimmbad, das Freizeitkickergelände und die alla hopp!-Anlage hatte sie festgehalten.

Der Blick der kleinen Anna Schöcker ging weit über die Stadtgrenzen hinaus. Sie hatte optimistische Parolen wie „Wir schaffen das“ auf ihrem Glas verewigt, aber auch auf eine traurige, vom Klimawandel gebeutelte Erde und die Initiative „Black lives matter“ aufmerksam gemacht. Einen Tiny Forest – einen winzigen Wald – wünschte sich Künstlervereinsmitglied Sigrid Stadtmüller. Die Nabu-Kindergruppe gestaltete ein „Homeoffice“ für Hummeln und Schmetterlinge, und auch das Storchennest auf dem Nabugelände fand Beachtung.

Beim JFV drehte sich alles um Fußball. Und auch die Minis der Kita Kunterbunt, die Klasse 5 Hb der Erich Kästner-Schule, die Sternsinger und das Familienzentrum von St. Peter beteiligten sich einfallsreich. Um Sport ging es zudem in der Vase des TV Bürstadt, Turnerin Martha Engert nahm ebenfalls Bezug auf ihr liebstes Hobby. Ihre Schwester Frida dagegen riskierte einen Blick ins Weltall und sorgte mit Glitzersteinen für ein fulminantes Himmelszelt. Mit einem Gartenmotiv und einer Miniaturbaustelle für den neuen Bildungs- und Sportcampus will die Stadt bei den Betrachtern der kleinen Vernissage punkten. Diese ist noch einige Wochen in den Schaufenstern des Quartierbüros zu sehen.