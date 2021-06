Gurkenfesttasche mit Charme

Biblis. Auf die Bibliser Seniorengemeinschaft wartete jüngst eine kleine Überraschung. Da zum zweiten Mal in Folge wegen der Corona-Pandemie das beliebte Gurkenfest ausfallen musste, gab es für die Senioren eine „Gurkenfesttasche“. Erika Ritter und Helga Wetzel vom Senioren-Team hatten sich viel Mühe gegeben, damit bei den Senioren Erinnerungen wach werden konnten.

Günter Mössinger vom Verein für Heimatgeschichte hatte dazu die Daten aus den Anfängen beigetragen. Am 29. August 1953 wurde das Gurkenfest ins Leben gerufen. Der Wirtschafts- und Verkehrsverein Biblis bestand zu dieser Zeit gerade einmal vier Monate. Eine Gurkenkönigin wurde gesucht, und die Wahl fiel auf Regina Kissel aus der Bahnhofstraße. Völlig überrumpelt sagte sie zu, was ihrem Verlobten Adolf Reis aus der Hintergasse zu der Zeit gar nicht gefiel. Schnell musste Stoff für ein Dirndl gefunden werden, was alles bis zur Fertigstellung sehr zeitaufwendig war. Regina als erste Gurkenkönigin begleitete ihr Amt sehr majestätisch und ging in die Geschichte ein – für die meisten aus der Seniorengemeinschaft ein bekanntes Gesicht. Nach ihrer Heirat zog sie nämlich in die Hintergasse, aus der die meisten Gurkenköniginnen und Prinzessinnen stammen. Das Kuriose daran ist, dass alle Gurkenfabriken nicht mehr existieren, nur in der Hintergasse stößt man auf die letzte Gurkeneinlegerei Hundeck.

Überraschung für die Bibliser Senioren: die „Gurkenfesttasche“. © Senioren-Treff Biblis

Die Gurkenfesttage waren immer ein Hochfest in Biblis. Nach der Erntezeit wollten sich alle nach der schweren Arbeit belohnen und unbeschwert feiern. Das „Gummernfest“ – wie man in Biblis sagt – wurde von Freitag bis Montag immer mit einem bunten Programm begleitet. Höhepunkte waren die Krönung einer neuen Gurkenkönigin durch einen prominenten Krönungsmeister und der beliebte Festzug durch die Ortsstraßen.

Das Festzelt wurde bald zu klein, weil das Gurkenfest über die Grenzen von Biblis bekannt wurde. Ab dem 25. Gurkenfest fanden dann die Veranstaltungen in der Riedhalle statt. Aber seit vielen Jahren wurde das Gurkenfest zwischen Rathaus und Kirche zum Straßenfest, und da gab es auch keine Umzüge mehr. Auch die Seniorengemeinschaft war gerne vor Ort bei guten Gesprächen und guter Verpflegung. In diesem Jahr muss die kleine „Gurkenfesttasche“ daheim dafür herhalten. Auch ein Gedicht aus dem Jahr 1932 von Valentin Häuser an seinen Heimatort lässt die Seniorengemeinschaft an alte Zeiten erinnern. red

