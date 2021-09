Guido Papst im Amt bestätigt

Bürstadt. „Corona ist doof.“ Jugenddirigent Erik Althapp fasste es bei der Jahreshauptversammlung des Katholischen Kirchenmusikvereins (KKM) prägnant zusammen. Trotz aller Widrigkeiten hatten die Orchester alles versucht, um gemeinsam zu proben – im Sommer auf der Festwiese der Sängerlust, bei schlechtem Wetter wichen sie in die TSG-Halle aus.

Etwa 40 Musiker erschienen trotzdem. Vorsitzender Guido Pabst berichtete vom Ausfall des Konzerts, und auch das beliebte Oktoberfest fiel der Pandemie zum Opfer. Als letzte Veranstaltung hatte man sich 2020 zur Saalfastnacht bei den Garten- und Naturfreunden getroffen. Vorstandssitzungen wurden digital abgehalten, um die jeweilige Corona-Situation im Auge zu behalten. Verwundert zeigte sich Pabst darüber, dass selbst Auftritte wie an Weihnachten auf dem Friedhof oder auf dem Kirchenvorplatz zur Christmette nicht erlaubt worden waren.

Die Geehrten 50 Jahre: Erich Debus, Elmar Hartmann, Peter Molitor und Roland Wendling 40 Jahre: Dieter Lorenz Zum Ehrenvorstand wird nach 31 Jahren Vorstandsarbeit Karl-Heinz Herle erklärt. Gleichzeitig sind die oben Genannten dann beitragsfrei. Fell

Einnahmeverluste durch den Wegfall von Festen und Feiern rissen ein tiefes Loch in die Kasse. „Doch wir sind glimpflich davongekommen“, stellte Pabst fest. Auch beim Blick in die nahe Zukunft sieht Schatzmeister Markus Schöcker keinen Grund zum Jubeln. Positiv fiel dagegen der Blick auf die Jugend aus. Denn diese blieb „bei der Stange“ und veranstaltete sogar ein Schüler-Lehrer-Konzert online. Für ihre Arbeit wurden die Jugendleiter Olli Siegler und Cora Schilling nicht nur vom Vorstand gelobt, auch Jugenddirigent Erik Althapp dankte den beiden engagierten Mitgliedern, die 35 Aktive und 20 Auszubildende betreuen. Insgesamt zählte der KKM zum 31. Dezember vergangenen Jahres 462 Mitglieder.

Einstimmig erklärten sich die Versammelten bereit, Vorsitzenden Guido Pabst für drei Jahre wiederzuwählen. Denn der KKM will 2024 sein 100-jähriges Bestehen feiern. Hier sollen in naher Zukunft Ausschüsse gebildet werden, um das Fest gut organisiert feiern zu können. Nach geheimer Abstimmung, die Pabst beantragt hatte, wurde der Vorsitzende mit überwältigender Mehrheit bei einer Stimmenthaltung im Amt bestätigt. Zum neuen Kassenprüfer wurde Werner Held sowie Reimar Lamade als Beisitzer gewählt. Aber Pabst blickte auch in die Zukunft. So ist am Sonntag, 21. November, die Jubilarenehrung geplant. Zudem will man im Juni zum Konzert einladen. Auch für das Oktoberfest gibt es ein Datum. Am Sonntag und Montag, 17. und 18. Oktober, soll es in der Forsthausstraße wieder heißen: „O’zapft is“.

Zudem hoffen Pabst und der Gesamtvorstand, dass bald auch wieder das Musizieren in der Kirche möglich sein wird. Von Pfarrer Peter Kern kamen bisher keine Anfragen. Zeitnahn will man immer die Gesetzgebung für das Üben von Blasorchestern überprüfen. Fell