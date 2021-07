Grüne sammeln Kippen

Bürstadt. Neun aktive Mitglieder vom Bündnis 90/Die Grünen starteten mit Greifzangen und Eimern ausgestattet, – zur Verfügung gestellt vom städtischen Bauhof – um einen Teilabschnitt der Nibelungenstraße von achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen zu säubern. Dabei auch der Bundestagsdirektkandidat vom Bündnis 90/Die Grünen, Moritz Müller. Weiterhin fanden sich Helfer der IG. Saubere Umwelt ein, um tatkräftig zu unterstützen.

Als Straßenabschnitt wählten sich die Aktiven den Abschnitt zwischen Ecke Nibelungenstraße/Marktstraße und Historischen Rathaus. Dieser Abschnitt ist etwa 175 Meter lang und wurde erst im vergangenen Dezember nach eine Komplettsanierung wieder freigegeben. Was laut der Grünen den Schluss zuließe, dass sich alle eingesammelten Zigarettenstummel in rund acht Monaten angesammelt haben müssten. Und dies, obwohl einige Anwohner im Gespräch mit den Sammlern bekräftigten, wöchentlich ihren Straßenabschnitt zu kehren. Sonst wären es noch mehr.

Nach rund einer Stunde Arbeit lang das Ergebnis vor den Augen der Beteiligten. 1,3 Kilogramm Zigarettenstummeln waren zusammengekommen. Bei rund 0,3 Gramm pro Zigarettenstummel war grob gerechnet 4300 Zigarettenstummel eingesammelt worden. Dabei sind weggeworfenen Zigarettenstummel bei Weitem kein Kavaliersdelikt. Diese sind hochgradig giftig und belasten die Umwelt stark. So enthält der Cocktail an Giften in einem Stummel unter anderem rund zwei Milligramm Nikotin und rund 7000 weitere Chemikalien wie Arsen, Blei, Kupfer, Chrom, Kadmium, Formaldehyd, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Ein achtlos weggeworfener Stummel könne circa 60 Liter Wasser vergiften.

Dass achtlos weggeworfene Zigarettenkippen ein riesen Problem für die Umwelt darstellen, ist in vielen Kommunen schon angekommen. So erhöhte die Stadt Heidelberg die Ordnungsstrafe für achtloses Wegwerfen der Zigarettenstummel in 2019 von 50 auf 75 Euro. „Würde jede achtlos weggeworfene Zigarettenkippe mit einem solchen Bußgeld in Bürstadt bestraft werden, könnte man vielleicht tatsächlich auf die Erhebung von Straßenbeitragsgebühren verzichten“, meinte dazu augenzwinkernd einer der beteiligten Sammler. Die Grünen planen, die Aktion zu wiederholen und hoffen, dass sich ihnen dann noch einige Personen anschließen, um zu helfen, Bürstadt lebenswert zu erhalten. red

