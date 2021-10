Grüne Meilen fürs Klima gesammelt

Bürstadt. Seit 2002 sammeln jedes Jahr weltweit Tausende Kindergarten- und Schulkinder Grüne Meilen für das Weltklima. Selbst in Zeiten der Corona-Pandemie haben sich viele Gruppen entschieden, weiterhin mit ihren Wegen, die sie zu Fuß, auf Roller und Rad, mit Bus oder Bahn zurücklegen, Grüne Meilen für den Klimaschutz zu sammeln. Die so gesammelten Meilen wird das Klima-Bündnis zusammen mit den Wünschen und Ideen der Kinder dann auf der nächsten UN-Klimakonferenz – im November im schottischen Glasgow – präsentieren.

Die Grünen Meilen aller Kinder in ganz Europa werden zusammengezählt und den Teilnehmenden der UN-Klimakonferenz übergeben. Die Kleinen wollen den Großen zeigen, dass sie handeln, statt zu verhandeln: Sie setzen Klimaschutz praktisch in ihrer Lebenswelt um. Dies ist Sinn und Zweck der Aktion, die auf dem Schulplatz der Schillerschule gestartet wurde. Zur Auftaktveranstaltung bei sonnigem Herbstwetter standen die Klassen 2c sowie die zweite Klasse der Sprachheilschule auf dem Schulhof parat, um ihre zwei einstudierten Tänze zu präsentieren. Die anderen konnten in den jeweiligen Klassenzimmern mitmachen. Die Schillerschule beteiligt sich bereits zum zweiten Mal an der Aktion „Kleine Klimaschützer unterwegs.“

Schulleiter Torsten Wiechmann hatte den Start durch die Schulsprechanlage laut verkündet und noch mal alle Schülerinnen und Schüler an die Aktion erinnert. Jeder kann mitmachen und soll es auch tun. „Lauft so viel und so oft ihr könnt und lasst euch nicht immer und überall hinfahren“, motivierte Wiechmann den Schulnachwuchs. Jeder Schüler und jede Schülerin erhielt ein Sammelalbum zum Einkleben der gesammelten Meilen in der Aktionswoche in Form von Füßen. „Die Schüler, die normalerweise mit dem Auto der Eltern gebracht werden, sollen mal darauf verzichten. Sie sollen zu Fuß oder mit dem Roller zur Schule kommen, oder vielleicht schon am Schwimmbad aus dem Auto aussteigen und den Rest zur Schule laufen“, gab Schulleiter Wiechmann Tipps zur Umsetzung. Denn jeder umweltfreundlich zurückgelegte Weg bringt eine „Meile“, die am Ende zählt.

Sicher unterwegs

Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (Bus und Bahn) wurde auch gezählt. Jede Meile wurde pro Klasse gezählt und am Ende das Ergebnis der Schulleitung mitgeteilt. „Auch das Lehrerkollegium mit Sekretariat und Hausmeister bildeten eine Gruppe“, ergänzte Rolf Winkler. Der Sportlehrer ist Mitglied der Arbeitsgruppe Bewegung und Wahrnehmung, die die Organisation der Aktionswoche übernommen hatte. Die Eltern müssten um ihren Nachwuchs keine Angst haben: „Die Statistik zeigt, dass es mehr Unfälle im oder mit dem Auto gibt, als wenn Kinder zumal in einer größeren Gruppe auf dem Bürgersteig laufen“, fügte Schulleiter Wiechmann an.

Am Ende werden die Gesamtergebnisse dann allen Klassen/Jahrgangsstufen präsentiert. mibu