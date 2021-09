Grüne in Bürstadt fordern Tempo 30

Bürstadt. Um das Radfahren in Bürstadt sicherer zu machen, wünschen sich die Grünen auf den Straßen im gesamten Stadtgebiet flächendeckend Tempo 30. Das Thema steht an diesem Dienstag, 21. September, ab 19.30 Uhr im Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität zur Debatte. Die Sitzung im Bürgerhaussaal ist öffentlich, zu Themen auf der Tagesordnung können Gäste zu Sitzungsbeginn Fragen stellen.

Wie kann es gelingen, in Bürstadt flächendeckend Tempo 30 auszuweisen? Mit dem Antrag, dafür Lösungswege aufzuzeigen, wendet sich die Grünen-Fraktion an die Verwaltung. Diese signalisiert allerdings, dass nicht alle Bereiche dafür geeignet seien, vor allem bei Durchgangsstraßen und überörtlichem Verkehr. Bei Neubaugebieten wollen die Grünen künftig strengere Umweltstandards durchsetzen und unter anderem Photovoltaik auf den Dächern verpflichtend vorschreiben. Die Freien Wähler kümmern sich um die Verkehrssicherheit in Frankenstein- und St. Josef-Straße in Bobstadt. Weiteres Thema auf der Tagesordnung: die Einrichtung von sogenannten Feuerwehrparkplätzen in Bürstadt. sbo