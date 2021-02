Bürstadt. Die Grüne Jugend hat sich zum wichtigen Bestandteil des Ortsvereins entwickelt. Das war deutlich bei der Online-Pressekonferenz zu spüren, zu der die Bürstädter Grünen anlässlich des Kommunalwahlkampfes eingeladen hatten. Es ging um Details zu ihrem umfangreichen Forderungskatalog, mit dem sie am 14. März punkten wollen. Elf Mitglieder waren bei dem virtuellen Treffen dabei.

AdUnit urban-intext1

An erster Stelle stand das Thema Umwelt und Klimaschutz. Die Grünen wollen eine Stelle für Energie- und Umweltberatung in der Verwaltung einrichten, die als Ansprechpartner für Bürger bereitsteht. „Früher hat das der Umweltbeauftragte Micha Jost mitgemacht. Aber seit er 2013 weggegangen ist, wird das nicht mehr geleistet“, so Sabine Hoffmann, die auf Platz eins der Wahlliste steht.

Der Bedarf an Beratung sei groß, betonte Johannes Braun. Das haben die Grünen festgestellt, als sie aktiv auf die Bürstädter zugegangen sind. „Wir sind für eine Solarpflicht bei Neubaugebieten und neuen Gewerbegebieten, denn dann kann man die Anlagen gleich beim Bau errichten“, so Braun.

Auch im Bereich Soziales und Stadtentwicklung haben die Grünen ihre eigenen Vorstellungen, die Sabine Hoffmann vorstellte. Vor allem die Rechte der Frauen sollten gestärkt werden. Bei der Kinder- und Jugendarbeit setzen sich die Grünen dafür ein, dass das Freizeitkickergelände erhalten bleibt. „Die Jugendlichen brauchen einen Raum, in dem sie unbeobachtet sind. Das ist weder im Jugendhaus noch am Bildungs- und Sportcampus möglich“, meinte Hoffmann. An der Erich Kästner-Schule solle eine gymnasiale Oberstufe eingeführt werden, so dass die Schüler auch in Bürstadt das Abitur machen können. Dazu meinte Klaus Alföldi, der selbst Lehrer ist und seit 13 Jahren in Bürstadt lebt: „Wenn es dieses Angebot gäbe, würden es die Eltern annehmen, selbst wenn die Oberstufe nur mit jeweils einer Klasse machbar ist. Bürstadt ist hier eher abgehängt, während an der Bergstraße oder in Lampertheim die Gymnasien gestärkt werden.“

AdUnit urban-intext2

Martina Moldon sprach sich für stärkere Teilhabe von Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen aus und für geschlechtssensible Erziehung, so dass Kinder nicht sofort auf Rollenbilder geprägt würden.

In Bürstadt fehlt es nach Auffassung der Grünen an einem Verkehrskonzept. „Radwege enden plötzlich wie in der Mainstraße. Außerdem sollten vom Bahnhof aus Radwege in die Schulen führen“, so Cyro Klein. Ein Umdenken sei erforderlich, damit nicht mehr das Auto im Fokus stehe, so der bekennende Radfahrer. Er würde gerne die Oberschultheiß-Schremser-Straße in eine Fahrradstraße umwandeln. Jan Hoffmann brachte vor, dass es zu viele Parkplätze in der Innenstadt gebe und will sich für mehr Elektrotankstellen stark machen.

AdUnit urban-intext3

Uwe Koch stellte die grünen Ideen für Kultur und Vereinsförderung vor. Geplant sind Projekte mit Schulen, die Förderung von Kulturschaffenden mit Migrationshintergrund und Räume für Kunst, wie sie für die Lagerhallen in der Industriestraße vorgesehen sind.

AdUnit urban-intext4

Wirtschaft und Digitalisierung ist ein Thema, dem sich die jungen Grünen angenommen haben. „Wirtschaft kann man auch nachhaltig gestalten. Für Start-ups können beispielsweise leer stehende kommunale Räume zur Verfügung gestellt werden“, so Lisa Gesue. Die Stadt soll eine Stelle für einen Nachhaltigkeitsmanager einrichten. Ebenfalls Thema ist die Sichtbarkeit von queeren Menschen, für die es einen Mittler zwischen Stadt und lesbisch, schwul, bisexuell und transgender Lebenden geben sollte.

Bernd Herd und Uwe Metzner sprachen über das Thema Landwirtschaft und Kulturflächenerhalt. Sie sind für den Erhalt der sehr guten Ackerflächen in der Rheinebene und für die Verbesserung der Agrarstruktur, damit die Böden nicht allzu sehr ausgelaugt werden. Viele Landwirte arbeiteten bereits auf diese Weise. „Kinder und Jugendliche sollten einen Schulgarten anlegen und öfters Ausflüge auf den Bauernhof machen“, meinte Metzner.