Großer Tag der Leichtathleten

Bürstadt. Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft und Geschicklichkeit werden am Freitag, 30. September, wieder von kleinen und großen Teilnehmern im Bürstädter Leichtathletik Stadion an der Wasserwerkstraße gefragt sein. Im Rahmen des regulären Freitagstrainings werden die diesjährigen Vereinsmeisterschaften durchgeführt. Die jeweiligen Altersklassen treten in Lauf- und Weitsprungwettbewerben sowie Diskus und Schlagballwerfen gegeneinander an. Die allerjüngsten, die Bambinis, bestreiten eine Hindernisstaffel, springen und werfen auch.

Spannung und Aufregung sind bei allen Kindern meist sehr groß, und die zuschauenden Eltern und Großeltern werden ihre Kinder und Enkel wieder bei ihrem Sport anfeuern können. Als Belohnung erhalten die Kleinsten eine Anerkennungsurkunde. Wie auch im vergangenen Jahr besteht für die Teilnehmer – also Kinder, Jugendliche und Erwachsene – die Möglichkeit, sich die erbrachten Leistungen in verschiedenen Disziplinen für das Sportabzeichen dokumentieren zu lassen. Zudem werden in der vereinseigenen Grillhütte Getränke und kleine Speisen angeboten. red