Großer Andrang beim Tag des Kinderturnens

Bürstadt. Im Rahmen einer bundesweiten Aktion hat auch bei der TSG Bürstadt der Tag des Kinderturnens stattgefunden. Dieser soll Kinder für Bewegung begeistern, insbesondere, nachdem sie in den vergangenen eineinhalb Jahren viel auf Sport, Wettkämpfe und vor allem Spaß an der Bewegung verzichten mussten. Für diesen Tag hatten sich die Übungsleiter der TSG Bürstadt etwas ganz Besonderes überlegt: Einen jeweils altersgerechten Parcours unter dem Motto „Ninja Warrior“, auf welchem die Kinder ihr Können an Seilen, Sprossenwand und Kästen sowie beim Balancieren unter Beweis stellen konnten.

Die Helfer starteten bereits am Vortag mit Aufbau und Vorbereitungen. Los ging es am Aktionstag mit den Kleinsten, den Drei- bis Fünfjährigen. Nach einem kurzen Aufwärmen durften die Kinder den Parcours betreten, in dem zehn Stationen aufgebaut waren, jeweils von einem Trainer betreut. Zunächst durfte alles einmal ausprobiert werden, dann wurde der Parcours auf Zeit absolviert. Hochkonzentriert wurde dabei balanciert, entlanggehangelt, gesprungen und geklettert.

Die Zuschauer konnten aus Platzgründen zwar nicht direkt am Parcours zuschauen, aber eine Kamera übertrug einen Livestream in die große Halle. So konnten die Zuschauer gemütlich beisammensitzen, ihren Kindern auf der Leinwand zuschauen und dabei unter anderem Brezeln, Pizzabrötchen und Getränke genießen. Nach erfolgreichem Absolvieren des Parcours bekam jedes Kind eine Urkunde, einen Button sowie einen Luftballon – vom Deutschen Turnerbund zur Verfügung gestellt. Nach einem kurzen Umbau startete die nächste Gruppe der Sechs- bis Neunjährigen. Den nun erhöhten Schwierigkeitsgrad der Stationen meisterten die Kinder mit Bravur. Dann durften die Größten ran, die sich ebenso begeistert durch noch mal anspruchsvolleren Stationen kämpften.

Der Tag verlief insgesamt sehr erfolgreich: Die teilnehmenden 80 Kinder waren begeistert, ebenso die rund 150 Zuschauer. Oberturn-wartin Martina Sänger zeigte sich ebenfalls sichtlich zufrieden mit dem Tag des Kinderturnens bei der TSG – und überlegt aufgrund der positiven Resonanz bereits, eine ähnliche Aktion im Frühjahr stattfinden zu lassen. red

