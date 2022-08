Großer Andrang bei Bürstädter Brandschützern

In Scharen strömten die Besucher beim Tag der offenen Tür in die geöffneten Fahrzeughallen und in den Biergarten. Nach zwei Jahren Pause hatte die Feuerwehr Bürstadt Mitte wieder zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Der Spielmannszug Bürstadt-Hofheimnahm die Besucher musikalisch in Empfang. Bürgermeisterin Bärbel Schader begrüßte die Besucher, die sich vor allem auf den noch etwas kühleren

...