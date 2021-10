Große Zuwendung in kleinen Päckchen

Bürstadt. Bis Weihnachten ist es nicht mehr so lange hin. Sonnenbotschafterin Luisa-Marie I. will deswegen für Kinder in ärmeren Ländern etwas Gutes tun und ruft deshalb auf, bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ mitzumachen. „Jedes Kind bekommt so einen Karton nur einmal im Leben, denn jährlich werden andere ausgewählt. In Deutschland wurden im letzten Jahr rund 400 000 Kartons abgegeben und das war noch lange nicht genug“, macht sie deutlich.

Luisa-Marie Morweiser möchte, dass möglichst viele Menschen Liebe am Fest der Feste spüren. Und das gelinge nur, wenn man das Gefühl habe, es gibt irgendwo jemanden, der an einen denkt. Sie selbst hat bei dieser Aktion schon einmal mitgemacht, als sie in der Grundschule war. Dieses Jahr möchte sie wieder mitmachen. „Ich möchte einen Karton für ein Mädchen packen“, überlegt sie. Ihr Freund könnte einen kleinen Jungen beschenken. Dazu hat sie sich aus dem Internet fertige Geschenkboxen besorgt. Sie tragen bereits ein Etikett, auf dem man ganz bequem ankreuzen kann, für wen das Geschenk gedacht ist, Junge oder Mädchen, und für welches Alter.

Drei Abgabestellen Abgabestellen: Frisör in der Augustinerstraße 60, Kids & Casuals in der Mainstraße 3, zu den jeweiligen Öffnungszeiten sowie bei Familie Egle, Nibelungenstraße 177. Boxen zum Bestellen gibt es unter www.jetzt-mitpacken.de, Etiketten zum Ausdrucken sowie weitere Infos unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org. Wer keine Zeit zum Packen hat, kann dies online in Auftrag geben. Bei Fragen hilft die Sonnenbotschafterin weiter: per E-Mail an sonnenbotschafterin@buerstadt.de. cid

„Man kann aber genauso gut einen Schuhkarton zum Beispiel mit Geschenkpapier dekorieren“, merkt die Sonnenbotschafterin an. Etiketten gibt es ebenfalls im Internet zum Ausdrucken. Wichtig ist nur, die Box darf nicht zugeklebt werden, sondern man soll den Deckel nur auflegen. Denn alle Kartons werden von der Organisation „Samaritan‘s Purse“ in Berlin noch kontrolliert, ob auch keine unzulässigen Sachen drin sind, bevor sie auf die Reise gehen.

Zum Einpacken eignen sich Kuscheltiere, Puppen, Fußbälle mit Pumpen, Spielzeugautos, Musikinstrumente, Jojos, Knete, Springseile, Süßigkeiten (mindestens haltbar bis März 2022), Kleidung, Schuhe, Selbstgestricktes, Haarspangen, Schulartikel wie Buntstifte samt Spitzer, Mäppchen, Blöcke, Malkasten mit Pinsel, Malbücher, aber auch Deo, Shampoo, Duschgel (auslaufsicher verpackt), Zahnbürsten und Zahnpasta, Waschlappen, Handtücher oder Handcreme. Nicht gewünscht sind Gebrauchtes, Zerbrechliches, frische Lebensmittel, gefährliche oder angsteinflößende Dinge wie Spielzeugpistolen.

„Wer mag, darf gerne noch einen persönlichen Brief beilegen oder ein Foto“, so Luisa-Marie Morweiser. Transport, Logistik und Verteilung sind zwar sichergestellt, wer mag, kann aber noch zehn Euro als Spende dafür abgeben. Das ist aber nicht verpflichtend. „Dafür sind an jeder der drei Abgabestellen Spendendosen aufgestellt“, erklärt sie. Abgegeben werden können die Kartons in der Woche vom 8. bis 15. November. „Das ist die Woche, in der auch St. Martin ist. Teilen ist etwas Gutes und bringt Freude“, fügt Bürgermeisterin Bärbel Schader hinzu. Sie ruft auf, sich an der Aktion zu beteiligen.